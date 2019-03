Non c’è pace per Riccardo Fogli. A mettere il carico sulla vita privata dell’ex Pooh adesso è Fabrizio Corona. Il re dei gossip lo ha fatto dalle colonne del suo giornale, The King, sul quale afferma non solo che il tradimento di Karin Trentini ai danni del marito è vero ma di conoscere perfino il nome del presunto amante. La storia non sarebbe nuova, avrebbe anzi radici profonde. Sempre a quanto riporta Corona la relazione clandestina di Karin Trentini sarebbe durata 4 anni. L’uomo per il quale avrebbe tradito Riccardo Fogli sarebbe Giampaolo Celli, noto stilista di abiti da sposa e fotografato in diverse occasioni in compagnia di Fabrizio Corona.

La relazione fra Giampaolo Celli e Karin Trentini sarebbe stata bruscamente interrotta a causa della moglie di lui che ha scoperto la tresca. “Avrebbero compiuto 4 anni pochi giorni fa ma Giampaolo Celli è stato scoperto dalla moglie e, messo in un bivio dalla stessa – scrive il magazine ha deciso di troncare definitivamente con la sua amante fissa, moglie del cantante e oggi isolano Riccardo Fogli”. Continua dopo la foto









Che poi riprende: “Karin però non ha digerito questo abbandono e ha incominciato a comportarsi come una stalker nei confronti di lui, della moglie e addirittura della sua famiglia”. Questa storia – riportata anche da Barbara d’Urso a Domenica Live – è stata smentita sia da Karin Trentini che da Giampaolo Celli ed anche Riccardo Fogli, dall’Honduras, è apparso visibilmente tranquillo quando gli è stata comunicata la notizia. Continua dopo la foto





Fabrizio Corona però non molla ed ospite nel programma Turchesando in onda su Radio Italia ha confermato la storia, lasciandosi sfuggire un retroscena choc: Riccardo Fogli sarebbe al corrente di tutto. “Se la storia è vera? E’ verissima. Sono amanti da quattro anni, mica da un giorno. Riccardo Fogli fa come tutti gli uomini di 70 anni che accettano di stare con una quarantenne che li tradisce. L’avrebbe perdonata anche se lo faceva davanti ai suoi occhi, è normale e giusto così”. Continua dopo la foto



Era anche un po’ ridicolo quando è andata sull’Isola, si vedeva che non c’era nulla. L’amore è un’altra cosa”. Per chi non la conoscesse, ecco qualche piccola info su Karin Trentini. Sexy, mora e bellissima, è una modella 40enne. Nata nel 1979, ha cominciato a muovere giovanissima i primi passi nel mondo della moda. È stata la danza, però, a portarla in tv. Ballerina, ha fatto parte dei corpi di ballo di numerose trasmissioni Rai e Mediaset. Conobbe Riccardo Fogli, più grande di lei di 31 anni, in occasione di un suo concerto. All’epoca Karin aveva 16 anni.

Ti potrebbe anche interessare: Umberto Eco: moglie, figli, quando e come è morto l’autore de Il nome della rosa

fbq('track', 'STORIE');