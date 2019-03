Ha preso una brutta piega la situazione al trono over di Uomini e Donne. Per Gian Battista, il cavaliere accusato di aver preso in giro redazione e telespettatori durante la frequentazione con la dama Claire e rimasto a tutti i costi in studio nonostante la maggior parte dei presenti, pubblico e opinionisti, lo attacchi praticamente ogni puntata. Nell’ultima, però, è andato davvero oltre. Lo ha detto persino la padrona di casa, Maria De Filippi. È successo l’inferno in studio.

Tutto è partito da una discussione tra Gian Battista e Gianni Sperti. Quest'ultimo gli ha chiesto spiegazioni sul perché non se ne fosse andato dopo quel video arrivato sul suo cellulare che a parere di tutti tranne il diretto interessato lo inchiodava. E già qui il cavaliere era particolarmente irritato: "Io sto qui! Questi che applaudono a quello che dici sono tuoi seguaci! – ha detto rivolgendosi al pubblico – La Puglia. Qui il pubblico è pugliese o campano, lo sanno tutti".









Una frase, questa sul "pubblico pugliese o campano" che ha valso subito l'intervento di Maria: "Volevo dirti che i pugliesi e i campani sono italiani tanto quanto noi. L'hai detto con un tono dispregiativo", l'ha bacchettato. Ma la situazione è decisamente degenerata nel momento in cui nella discussione si è inserita Gemma Galgani. Una furiosa Gemma Galgani. La dama storica del trono over ha infatti accusato il cavaliere di spiattellare sui social tutto quello che succede durante le registrazioni del programma.





"Vergognati – gli ha urlato – Fai schifo! Mi fai schifo! Deficiente! Smettetela di tenermi!", ha detto a Gian Battista mentre cercava quasi di aggredirlo e veniva bloccata dagli altri protagonisti del trono over. Il cavaliere, ovviamente, non ha incassato e basta. Sempre tra le urla e con diversi cavalieri in piedi, al centro dello studio, ha accusato a sua volta Gemma ma di lucrare dalla sua popolarità.



“Fai schifo tu! Sono dieci anni che prendi per il cu*** la gente. Ti fai pagare! Vai a fare la consigliera per farti pagare. Vai a guadagnare i soldi, fai schifo. Faccio schifo io? Te fai schifo che hai fatto *** a tutta Italia con le tue storie penose. Venerdì ti guarderò con il tuo nuovo lavoro”. Parole che il pubblico ha accolto urlando “Scemo, scemo… fuori, fuori”. A quel punto si è reso inevitabile l’intervento di Maria, che ha dovuto mettere fine a una situazione ormai fuori controllo: “Sei sicuro che ti faccia bene stare qui? Secondo me superi il limite. Ti trasformi, tu ti trasformi davvero”. Mi sa che la prossima puntata non vedremo Gian Battista in studio…

