“Gemma e Rocco si sposano!”. Sorpresone da Uomini e donne, cosa hanno scoperto

Gemma Galgani torna a prendersi la scena: questa volta però non c’è solo l’amore a fare da padrone, ma un dettaglio decisamente più “intimo”. Come molti di voi avranno visto, Maria De Filippi ha dato vita a una sorta di spin off dello speciale di U&D – La scelta, questa volta però puntando su due dei personaggi di spicco del Trono Over: Gemma Galgani e Rocco Fredella, coinvolti ne ‘La Decisione’.

Sui profili social del dating show di Queen Mary è comparso un post inaspettato dove vediamo la dama torinese in abito bianco, con una rosa in mano e una lettera morbidamente accasciata sulle scale del castello: di fronte a lei un emozionato cavaliere che sfoggia un frak, con tanto di bombetta e cartellone in mano. Molti affezionati fan del programma hanno immediatamente ipotizzato che quella tra Gemma Galgani e Rocco Fredella fosse una vera e propria proposta di matrimonio, considerando che la conoscenza tra i due va avanti oramai da diverse settimane. (Continua dopo la foto)









Anche perché c’è una considerazione da fare: come abbiamo visto nelle puntate pomeridiane del parterre senior di Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora non sarebbe pronta a passare una notte di passione con il cavaliere. Rocco Fredella invece ha un chiodo fisso in testa, ribadendo che ormai sarebbe ora di dormire insieme dopo mesi di frequentazione. Ed è forse proprio per questo motivo che Maria De Filippi ha messo su lo speciale La Decisione, lo spin off di Uomini e Donne La Scelta. (Continua dopo la foto)





Stando ai primi spoiler, la dama torinese e il piastrellista soggiorneranno all’interno dello stesso Castello utilizzato per i tronisti. Lì la donna dovrà prendere una decisione molto importante. Per il momento, però, non si conosce il giorno di programmazione e se verrà trasmessa di pomeriggio o in prima serata. Molto probabilmente Mediaset opterà per la seconda assicurandosi una vittoria in termini di share. (Continua dopo la foto)



Inoltre non si sa nemmeno che saranno presenti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Giulia De Lellis e la costumista Anahi. Insomma, la protagonista assoluta sarà ancora una volta Gemma Galgani, la dama torinese che da qualche mese porta avanti questa frequentazione proprio con Rocco Fredella. I due, infatti, continuano a fare un tira e molla e per il momento si trovano in disaccordo per un argomento a lei molto ostico: l’intimità. Staremo senza dubbio a vedere.

