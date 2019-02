Basta accendere la tv o dare una rapida occhiata al suo profilo Instagram per rendersi conto che il tempo per Federica Panicucci sembra non passare mai. Oltre a essere brava e preparata, con una lunga carriera alle spalle, la conduttrice di Mattino Cinque è bella da togliere il fiato: a 51 anni ha un fisico strepitoso che farebbe invidia a molte colleghe più giovani.

Mamma di due ragazzini, la presentatrice che da sempre porta lunghi capelli biondi (impeccabili anche quelli, oltre a tutto il resto) dopo la fine della lunga relazione con Mario Fargetta da qualche anno fa coppia fissa con Marco Bacini, l’imprenditore di cui non ha mai negato di essere innamoratissima. Ma tornando alla sua perfetta forma fisica, viene spontaneo chiedersi quali siano i suoi segreti e rituali di bellezza per avere un corpo così, che fa girare la testa ai fan a ogni foto in bikini che Federica condivide sui suoi canali social. (Continua dopo la foto)









In una recentissima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la regina di Mattino Cinque ha rivelato come fa a mantenersi così bella e in forma. Come detto la Panicucci ha 51 anni e nonostante non li dimostri affatto lei si dice convinta che l’età si veda in lei e anche che mantenersi in forma rappresenta “un obbligo”. Nel suo fisico vede qualche piccolo cambiamento, come qualche ruga, ma quello non è mai cambiato è il suo peso. (Continua dopo la foto)









“Conduco una vita quasi monacale – dice al magazine – La sera non faccio tardi, cerco di mangiare bene, avere uno stile sano, mantenere gli stessi orari. Riesco a mantenere il mio peso, 54 chili. D’inverno mangio di più e prendo qualche chilo, ma poi mi basta cambiare alimentazione e mangiare meno. Ho un metabolismo molto attivo”. Fa un pranzo leggero, aggiunge, e quando va a cena fuori beve un bicchiere di vino e la pietanza che più la soddisfa è la pizza: “È l’unica cosa sulla quale mi freno. Fosse per me la mangerei tutti i giorni”. (Continua dopo le foto)



E l’esercizio fisico? Stando a quanto rivela a Tv Sorrisi e Canzoni, non ci sono grossi sforzi in palestra: la Panicucci non è una fitness-addicted. Semplicemente, come detto, pare presti attenzione all’alimentazione e a mantenere orari regolari. La bellezza passa anche dalla pelle e Federica confessa anche che “la prima cosa che faccio quando torno a casa è struccarmi e idratare la pelle. Anche dopo la doccia idrato la pelle del corpo. Non faccio niente, salvo allenarmi un po’ a casa quando sento la necessità di fare stretching. Mi alleno in maniera blanda, magari con la musica. Mi rilassa”.

Federica Panicucci in versione super sexy: la foto che “stende” tutti