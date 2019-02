Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne. Giovanissima e bellissima, è figlia di Gabriella ed Enzo, che l’hanno sempre seguita passo passo tra eventi, sfilate e shooting, ma è anche la sorella della più famosa Chiara, influencer e fashion blogger che si è fatta notare nell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi. Più piccola di un anno di Chiara, Angela è la classica bellezza partenopea: occhi da cerbiatto, capelli lunghissimi color cioccolato e corpo esplosivo da far girare la testa fanno di lei la ragazza della porta accanto nonché degna erede della sorella maggiore. Con cui ha in comune il nasino all’insu, le labbra carnose e le misure da pin up.

Angela è stata fidanzata con Mattia Marciano, anch’egli tronista del programma, con il quale ha vissuto una relazione sentimentale di pochi mesi. Inoltre, Angela Nasti è stata anche la ragazza di un calciatore: Federico Bonazzoli, attaccante centrale scuola Inter con un passato nella Sampdoria. Quella di Uomini e Donne è la prima vera esperienza televisiva di Angela, che ha detto di aver voluto intraprendere questa sorta di ‘percorso’ sentimentale proprio dopo essere uscita dalla relazione con Bonazzoli per trovare l’amore. (Continua dopo la foto)









Nel classico video di presentazione, Angela Nasti ha fatto sapere di amare la sua città e i viaggi e che la sua passione è il mondo della moda. Ha un cane di nome Mila e si definisce una ragazza solare, testarda ed esigente, soprattutto con se stessa. La ‘sorellina’ di Chiara Nasti si descrive come una ragazza determinata e sicura di sé, odia falsità e ipocrisia ed è molto legata alla sua famiglia, che l’ha sempre protetta e seguita in tutto. La sorella Chiara è il suo punto di riferimento, sono inseparabili nonostante il loro rapporto sia di “odio e amore”. (Continua dopo la foto)









“Ho 19 anni e ho ancora tanti sogni da realizzare – ha detto Angela nel video – Sono una ragazza molto fortunata. Amo viaggiare. Nonostante sia molto giovane, ho visitato tantissimi posti nel mondo”. “Anche se non parlo, mi si legge tutto in faccia – ha aggiunto -, perché sono una ragazza trasparente che non ha paura di esporsi”. La mia famiglia “è la cosa più importante che ho. Non smetterò mai di ringraziarli per i valori che mi hanno trasmesso e per come mi hanno cresciuta”. Della sorella ha anche detto che “lei è molto fortunata, perché è riuscita a fare della sua passione il suo lavoro”. (Continua dopo le foto)



Angela Nasti è nata a Napoli nel 1999, è alta un metro e settantadue centimetri e pesa circa sessanta chili. Angela è molto attiva su Instagram, dove conta oltre 400mila follower, un quarto della più nota sorella, che invece è seguita da oltre un milione e mezzo di fan. Con lei ha fondato ‘Plume Etheree’, un negozio di costumi da bagno e body che è ovviamente presente sui social, oltre che ‘fisicamente’ a Napoli. A Uomini e Donne Angela spera di trovare l’amore. Cerca un ragazzo che sappia corteggiarla e non nasconde di essere una persona molto gelosa.

