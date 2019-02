Mara Venier colpita da un lutto. “Ti ho voluto tanto bene, mi mancherai tantissimo”. Così la padrona di casa di Domenica In scrive sotto alla foto con Alberto Rizzoli, il nipote di Angelo, fondatore dell’omonima casa editrice. Alberto Rizzoli, che era gravemente malato, si è tolto la vita a 74 anni con un colpo di pistola alla Garzaia di Villarasca. A ritrovare il corpo è stato un guardiacaccia, ma quando sono arrivati i soccorsi era già troppo tardi.

Pochi forse sanno che Rizzoli era il cugino di Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. La conduttrice è rimasta molto colpita dal destino di Alberto Rizzoli e ha voluto dedicargli un pensiero su Instagram, dove ha pubblicato una foto insieme a lui. Nello scatto sono abbracciati e complici, segno che erano molto affezionati l’uno all’altra. Il messaggio della zia Mara ha subito provocato la reazione dei fan, che hanno lasciato numerosi messaggi di affetto e di vicinanza sotto al post. (Continua dopo la foto)









“Quanti grandi vanno via, che tristezza. È proprio un’epoca che si cancella e decadi”, si legge sotto alla foto che in poche ore ha raggiunto più di 22mila like e centinaia di commenti. E ancora: “Sentite condoglianze tesoro, vi sono vicina con tutto il cuore, un abbraccio grande grande”, “Mara ti sono vicina, condoglianze”, “Un abbraccio a te e a Nicola”, “Una preghiera per l’amico carissimo, riposa in pace”. (Continua dopo la foto)









La tragedia è avvenuta qualche giorno fa. E durante la puntata di Domenica In del 24 febbraio scorso Mara ha ceduto alla commozione quando in diretta le hanno passato al telefono il marito Nicola. Mentre di fronte a lei c’erano Raf e Umberto Tozzi, dalla regia le hanno passato la chiamata. E lei, incredula nell’udire la voce di Carraro: “No, non ci credo. Amore?”. Carraro ha quindi spiegato il motivo della telefonata durante la puntata ed è stato a quel punto che Mara (e il pubblico) si è sciolta in lacrime. (Continua dopo foto e post)



“Il tuo cellulare è diventato una specie di centralino. Ho chiamato solo per dirti che ti amo”, ha detto lui. E Mara, visibilmente emozionata, si è commossa in diretta e poi ha spiegato senza però entrare troppo nei dettagli: “Scusatemi, per me si tratta di un momento molto particolare. Mio marito è lontano”. I fan della Venier sanno bene che anno l’imprenditore ha trasferito all’estero la stragrande maggioranza dei suoi impegni professionali, ma forse quella risposta era riferita anche al delicato momento che sta vivendo la sua famiglia.

