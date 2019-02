Sembra un mistero il ritrovamento di una balena, trovata spiaggiata in Brasile: l’enorme cetaceo, lungo oltre 10 metri, non è stato ritrovato sulla costa, ma nel bel mezzo della foresta Amazzonica, sull’isola di Marajo, nella parte nord-est del Paese. La balena è stata individuata perché un gruppo di avvoltoi volava in cerchio sopra alla carcassa del mammifero. Gli esperti si chiedono come abbia potuto raggiungere la foresta.

Secondo alcuni zoologi della Ong Bicho D’Agua Institute, si tratta di una balena non ancora adulta, di circa un anno di età. L’ipotesi più probabile, per ora, è che la balena stesse nuotando vicino alla costa, quando la marea, “molto violenta negli ultimi giorni”, l’ha trasportata fino alla foresta: lo ha dichiarato il responsabile del progetto al Mirror. I mammiferi marini possono arenarsi per una serie di motivi, dai fattori ambientali alle malattie. Una delle teorie più interessanti sullo spiaggiamento delle balene sostiene che le tempeste solari, esplosioni di energia elettromagnetica dal sole, possano interferire con le “bussole interne” degli animali. (Continua a leggere dopo la foto)









A detta degli scienziati che si stanno occupando del caso, il ritrovamento nella foresta non è l’unico elemento bizzarro della faccenda. Sembra strano, infatti, che l’animale si trovasse vicino alla costa settentrionale del Brasile nel mese di febbraio. Questo perché, in questo periodo, i cetacei si vedono a Bahia, sulla costa nord-orientale, tra agosto e novembre. L’ipotesi è che la balenottera, non ancora adulta, fosse in viaggio con la madre verso nord, quando si è persa. “Crediamo che il cucciolo possa aver viaggiato con la madre e probabilmente essersi perso o separato durante il ciclo migratorio”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Non siamo ancora sicuri di come sia arrivato qui, ma supponiamo che la creatura stesse navigando vicino alla spiaggia e la marea, che è stata molto forte nei giorni scorsi, l’abbia portato sulla terra, nelle mangrovie. Insieme a questo fatto sorprendente, siamo stupiti da cosa ci faccia una megattera sulla costa settentrionale del Brasile nel mese di febbraio, perché è un evento molto insolito”, ha dichiarato Renata Emin, esperta di mammiferi marini di Bicho D’água. Emin ha aggiunto che gli avvistamenti di megattere nel nord del Brasile sono insoliti in questo periodo dell’anno. Le megattere dell’emisfero sud tendono a trascorrere i mesi estivi meridionali, come febbraio, nutrendosi nelle acque polari più calde. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo l’assessorato della Sanità e dell’Ambiente locale, al momento del ritrovamento il cetaceo era già privo di vita. ”Faranno un’autopsia. Almeno a prima vista sembra non ci siano ferite, quindi occorre capire che cosa abbia causato la morte della balena”, ha dichiarato la portavoce del dicastero Katie Silva ai quotidiani locali che si stanno occupando del caso.

