Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne. Modella di professione che ha sempre inseguito il sogno di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo, dopo essersi laureata in Design della comunicazione visiva, indirizzo Comunicazione pubblicitaria all’Istituto Europeo di Design di Torino (IED), ha speso le sue energie per entrare nel mondo della moda. Muove i suoi primi passi in questo settore come organizzatrice di eventi artistici e lavorando anche come Social Manager per alcune aziende.

"Organizzatrice GustArte un evento dedicato agli amanti dell'arte e del gusto, tra musica e pittura ogni anno esaltiamo le opere di un artista quotata MartinaC. Sono Interessata a tutto ciò che riguarda la comunicazione, e l'organizzazione di eventi, – si legge sul profilo Linkedin di Giulia Cavaglia – capace di utilizzare le piattaforme Adobe e anche amante della fotografia. Grazie al mio approccio manageriale riesco a porre attenzione ai dettagli; nulla verrà lasciato al caso."









Giulia Caravaglia intraprende la carriera da modella e, sicuramente, l'esperienza come corteggiatrice della stagione 2018-19 di Uomini e Donne, potrà essere per lei un'ottima vetrina in ambito lavorativo. La giovane si è fatta notare nel dating show condotto da Maria De Filippi come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, che nella stagione 2018 era stato rifiutato da Sara Affi Fella, poi travolta dallo scandalo e finita nel dimenticatoio. L'ex corteggiatore della Affi Fella era stato poi scelto dalla redazione di Uomini e Donne come corteggiatore e alla fine del suo percorso ha scelto la romana Claudia Donigi.









Domenica 24 febbraio si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate del trono classico del dating show di Maria De Filippi, e la conduttrice ha fatto il nome di Giulia Cavaglia, che va quindi ad affiancarsi ad Andrea Zelletta e Angela Nasti. Per quanto riguarda la sua vita privata, conosciamo davvero poco sulla ragazza. Dalle foto di Instagram, però, è possibile intravedere alcuni dettagli del suo passato. In particolare, si sa che la ragazza è stata fidanzata per molto tempo con Giuseppe Cussino e questa notizia, in realtà, non è stata presa molto bene nell'ambito della trasmissione di canale 5 in cui Giulia è stata protagonista.



Giulia Cavaglia è nata a Viterbo, nell’Alto Lazio, il 4 aprile 1995. Dopo aver preso la maturità all’indirizzo scientifico del liceo Rousseau del capoluogo della Tuscia, l’intera famiglia della ragazza si trasferisce a Moncalieri, in provincia di Torino – dove Giulia abita tutt’ora. Giulia Cavaglia è alta un metro e sessantadue centimetri e pesa circa cinquantotto chili. La tronista di Uomini e Donne ha alcuni tatuaggi: una scritta che forma il simbolo dell’infinito sul braccio destro, una data in numeri romani sul polso del braccio sinistro, una cavigliera sulla gamba destra, un tatuaggio subito sotto al seno e uno sulla schiena.

