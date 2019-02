Claudia Dionigi, scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, è stata una delle corteggiatrice della stagione 2018-2019 del dating show condotto da Maria De Filippi. La fama di Claudia era già consolidata sui social in particolare su Instagram. Un seguito ancor più sorprendente se si considera che non aveva mai messo piede nel mondo dello spettacolo prima dell’esperienza a Uomini e donne. I suoi video con le sue battute da “romanaccia” sono subito diventati virali sul web.

Claudia Dionigi è nata nel 1990 a Roma, è alta 173 cm e pesa più o meno 60 chili. Lei vive a Latina e ha studiato presso il liceo classico Dante Alighieri di Roma. Dopo aver portato a termine gli studi, diplomandosi al liceo classico ha deciso di dedicarsi all’attività di famiglia ovvero gestire alcuni vivai per la regione Lazio, dove si occupa anche di arredamento e composizioni da giardino. (Continua a leggere dopo la foto)









Claudia ama lo sport, gli animali e i tatuaggi. Ha una “G” con un simbolo sull’avambraccio destro, sul quale è anche presente una scritta, poi ha un tatoo con una palma sulla caviglia sinistra, una croce sull’anulare della mano sinistra, e una scritta sul braccio sinistro. Poco o nulla si sa del suo passato sentimentale, ma sembrerebbe che sia stata legata fino alla primavera del 2018 con un giovane di nome Francesco Battista, del quale si conosce il nome e cognome esclusivamente grazie ad alcune foto postate dalla ragazza sul suo account Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto Lorenzo Riccardi è tornato su Instagram. Ha voluto scrivere subito un messaggio sulla sua fidanzata Claudia Dionigi, la quale è riuscita – passettino dopo passettino – a entrare nel suo cuore. Non è stato facile, per lei, farsi notare, visto che Lorenzo sembrava avere occhi solo per Giulia Cavaglia. Lorenzo e Claudia stanno insieme e sono felicissimi. Dopo il ‘no’ rifilatole da Lorenzo Riccardi Giulia Cavaglia è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)



Finora è stato spiegato solo che la proposta è arrivata a sorpresa in studio dopo il confronto con Lorenzo e Claudia. “Penso che a uomini semplici vadano bene scelte semplici”, aveva detto Giulia Caravaglia dopo il no di Lorenzo Riccardi. E alle telecamere del programma aveva affidato il suo pensiero: “Secondo me il suo cuore non urla Claudia, ma urla business”, rispondendo alla frase del tronista: ”mi sono messo a letto ho riflettuto tanto e io purtroppo ho vissuto bellissimi momenti con te ma il mio cuore non urla il tuo nome“.

Lorenzo Riccardi: età, altezza, peso, Uomini e Donne