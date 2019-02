Lorenzo Riccardi è uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Milanese ma di origini pugliesi, è un ragazzo molto legato alla sua famiglia che dopo aver lasciato gli studi ha iniziato a lavorare presso l’officina del padre, un lavoro di cui va molto fiero. Il pubblico lo ha conosciuto a Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi dove Lorenzo è approdato prima come corteggiatore e poi come tronista. Nel 2016 Lorenzo Riccardi decide di partecipare per la prima volta alla trasmissione per corteggiare Ludovica Valli, ma la sua prima esperienza in quello studio dura poco. Dopo una serie di segnalazioni sul suo conto, infatti, la tronista decide di eliminarlo.

Due anni dopo, nel 2018, ci riprova e scende di nuovo le scale come corteggiatore di Sara Affi Fella. Alla fine del suo percorso, però, la tronista gli preferisce Luigi Mastroianni, il suo più grande ‘rivale’ ma quella storia d’amore avrà breve vita: poco dopo si è infatti scoperto che Sara, poi travolta da uno scandalo mediatico, non aveva mai lasciato il suo fidanzato. (Continua dopo la foto)









L’uscita di scena da Uomini e Donne di Lorenzo Riccardi (e di Luigi) dura pochissimo perché Maria De Filippi lo sceglie come tronista della stagione successiva. Succede a settembre 2018, periodo che coincide con il lancio della prima linea di abbigliamento firmata da Riccardi che chiama ‘Cobra’, che è anche il suo soprannome e uno dei suoi tanti tatuaggi. Nel video di presentazione, il ‘Lorenzo tronista’ sembra avere le idee chiare: Nel video di presentazione per Uomini e Donne, Lorenzo ha dimostrato di avere le idee molto chiare. (Continua dopo la foto)









“Sono un ragazzo spontaneo e positivo e purtroppo o per fortuna dico sempre tutto quello che penso – ha detto nel promo – Inizialmente posso sembrare una persona superficiale, ma in realtà sono molto attaccato a dei valori che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia”. “I miei genitori hanno fatto tanto per stare insieme. Per me sono l’esempio dell’amore e quando io dico che voglio trovare una donna come mia mamma è per il semplice fatto che mia mamma ha lottato tanto per stare con mio padre”, ha aggiunto. (Continua dopo le foto)



Lorenzo Riccardi è nato a Milano il 13 aprile 1996 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. È alto circa centottantacinque centimetri per un peso corporeo di settanta chilogrammi. Nel corso del suo trono, a Uomini e Donne ha conosciuto tante ragazze ma due in particolare sono riuscite a fare breccia nel suo cuore: Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. La scelta di Lorenzo andrà in scena nel bellissimo castello di Tor Crescenza, a Roma, ma già circolano anticipazioni in rete. Una talpa avrebbe rivelato al sito Il Vicolo delle News che il tronista sceglierà Claudia. Indiscrezione, questa, confermata anche da una lettrice di NewsUeD: “Giulia è andata nel ristorante dove lavora il mio ragazzo a Torino. Lei ha fatto capire esplicitamente che non è stata scelta”. Non si sa ancora però la risposta della corteggiatrice.

