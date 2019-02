Suor Angela batte tutti, ‘umiliato’ Gerry Scotti. È successo ieri in tv

Gerry Scotti alza bandiera bianca. Nella gara degli ascolti la trasmissione guidata dal conduttore è stata affondata da ‘Che Dio ci aiuti 5’. Una sconfitta pronosticabile ma non in questi termini e che, di sicuro, provocherà una reazione negli studi Mediaset feriti dal flop di Adrian. Nel dettagli, Che Dio ci Aiuti 5, andato in onda su Rai 1 e con una Elena Sofia Ricci sempre più nel cuore degli italiani, ha conquistato 5.265.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha registrato 2.312.000 spettatori pari all’11.9% di share.

Su Rai 2 Popolo Sovrano ha interessato 570.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 Point Break ha ottenuto 1.089.000 spettatori (4.7%). Su Rai 3 Il Caso Spotlight ha raccolto davanti al video 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete 4 Freedom – Oltre il Confine – Top Ten ha registrato 824.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 PiazzaPulita 1.141.000 (6.4%). Su Tv8 l'incontro di Europa League Inter-Rapid Vienna ha segnato il 5.4% con 1.367.000 spettatori. Sul Nove La Maschera di Zorro 380.000 (1.8%).









Su Sky Uno MasterChef ha registrato nel primo episodio ascolti pari 746.000 (2.9%) e nel secondo episodio 632.000 (3.1%). Ascolti che, come detto, non lasciano presagire un inizio di primavera sereno per Mediaset, ancorata solo alla prestazioni sopra le righe di Maria De Filippi, signora del sabato, e Barbara D'Urso. Per un quadro più chiaro sulle reali forze in campo bisognerà aspettare giovedì prossimo quando 'Che Dio ci aiuti' tornerà in pista con il tredicesimo e al quattordicesimo episodio intitolati rispettivamente 'Battiti' e 'Da grande' Nell'episodio numero 13.









Suor Angela si imbatte in una ragazza che è convinta che la vita sia un gioco. Insieme all'aiuto di Pietro tenta di salvarla. Ginevra, intanto, si lascia coinvolgere in un piano decisamente pericoloso. Per una sera fingerà di essere la fidanzata di Nico. Insieme affiancheranno Valentina che vuole concedersi una cena con Alessio. Athos ha intenzione di stupire Azzurra facendole una sorpresa.

Purtroppo, però, la giovane non è ancora pronta per questo. In quello successivo: Torna Teodora, la madre delle gemelline, e ha una notizia sconvolgente da dare a Gabriele. Maria dovrà assentarsi per un po’ dal convento. Mentre lei non c’è, Nico e Ginevra si avvicinano sempre di più. Valentina vuole fare una sorpresa a Eugenia. L’aiuterà a incontrare Benji e Fede. Athos ha dimenticato la carta di credito in convento. Per Azzurra è una tentazione fortissima. Così, tenta di trattenersi con l’aiuto di suor Costanza.

