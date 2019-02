Isola dei Famosi, anche il sesto appuntamento è andato. Tra sorprese e colpi di scena, ha salutato per sempre l’Honduras Giorgia Venturini; poi un secondo televoto lampo ha ‘fatto fuori’ Stefano Bettarini, che ha però deciso di continuare la sua avventura sull’Isola che non c’è sfidando Kaspar Capparoni. In nomination, invece, sono finiti le sorelle Mihajlovic, Riccardo, che ha potuto incontrare la moglie e chiarire i pettegolezzi sul suo presunto tradimento, e Luca.

Anche nell’ultima puntata, andata ancora in onda di mercoledì, non sono mancati momenti di tensione. Uno su tutti quando Alessia Marcuzzi ha chiesto a Capparoni di spiegarle perché Marina La Rosa sostiene che la scorsa puntata abbia fatto vincere Marco Maddaloni. Kaspar non ha voluto dare spiegazioni e la conduttrice è sbottata: “Tutta questa arroganza puoi evitarla”, ha detto in diretta all’attore relegato all’Isola che non c’è. (Continua dopo la foto)









Discussioni, nomination ed eliminazioni a parte, a giudicare dalle reazioni social l’attenzione dei telespettatori si sono concentrate proprio sulla padrona di casa. Sul suo outfit, per essere precisi. Per la sesta puntata Alessia ha infatti indossato un vestito nero e attillato firmato Versace che ha innescato il sospetto di una gravidanza. La Marcuzzi ha un fisico stratosferico, messo in mostra anche dallo spacco vertiginoso dell’abito, ma a molti è sembrato di vedere un pancino più rotondo del solito. (Continua dopo la foto)









E così sui social sono scattate le supposizioni, spesso condite con un po’ di ironia. “Ma Alessia è incinta o ha preso poco Bifidus?”, scrive qualcuno, ricordando la pubblicità dei fermetti lattici di cui la bella romana è stata protagonista negli anni passati. E un’altra: “Comunque o la Marcuzzi è incinta o la sua costumista va arrestata”, si legge tra i tanti tweet sull’argomento. Ma ci sarebbero anche altri indizi a far dubitare i fan. (Continua dopo foto e post)

Comunque o la #Marcuzzi è incinta o la sua costumista va arrestata 🏝#Isola #Isola14 — Chia © (@Chiara_Bonati) February 20, 2019

Ma la Marcuzzi è incinta o quella gonna le fa difetto da morire?? Ho non ha preso il Bifidus?? #isola — Leonardo Villa (@LeoDiCarpi) February 20, 2019

Inizio a sospettare che la Marcuzzi sia incinta perché tutte queste emozioni da parte sua non me le spiego #GF14 — Brutta Hadid (@desinella) October 8, 2015



Il fatto, per esempio, che nelle ultime settimane Alessia abbia sempre sfoggiato abiti piuttosto larghi nelle sue uscite pubbliche. E, ancora, il fatto che in uno dei suoi ultimi post si sia lasciata immortalare con le mani davanti alla pancia. Darà davvero un fratellino o una sorellina a Tommaso e a Mia? Parliamo di indizi e sospetti, sia chiaro: la Marcuzzi non ha ancora nemmeno replicato al ‘rumor del giorno’.

Isola dei Famosi, look mozzafiato per Alessia Marcuzzi. Ma gli slip? Smascherata dalla Gialappa’s