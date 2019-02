Qualche settimana fa Antonella Clerici, conduttrice amatissima che abbiamo visto debuttare venerdì scorso con Sanremo Young, rilasciava una lunga intervista al settimanale Oggi. Intervista che toccava anche argomenti ‘privati’, come il rapporto con l’imprenditore Vittorio Garrone e quello con la figlia avuta dieci anni fa dall’ex compagno Eddy Marthens Maelle. Antonellina confidava al magazine di soffrire un po’ il fatto che la figlia stia crescendo e stia diventando sempre più indipendente.

"Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando andava all'asilo – ha detto a Oggi – perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento 'sfuggire'. Sono una mamma imperfetta. Poi ripenso a mia madre e mi rivedo replicare le sue stesse insistenze e pressioni e mi dico: 'Ma non ti ricordi quanto ti davano fastidio?'. E allora lavoro su me stessa".









Un'intervista a cuore aperto, quella rilasciata a Oggi dalla Clerici, che sempre parlando di Maelle aggiungeva anche che "prima mi voleva sempre, ero il suo 'tutto', adesso mi cerca solo al momento di addormentarsi". E ancora, la conduttrice rivelava anche che da mamma su due cose non transige: "La cultura è libertà. Questo glielo ripeto come un mantra. Deve studiare perché lo studio la rende libera".









Ora la padrona di casa di Sanremo Young, il programma che vede il duello i giovani cantanti in gara, torna a parlare della figlia ma direttamente con i suoi tanti fan di Instagram. Spegne dieci candeline Maelle e per festeggiare questo giorno speciale 'Antonellina' le ha dedicato un post sul suo profilo Instagram che, a giudicare dalle reazioni dei follower, è stato molto gradito: oltre 30mila like e quasi 3mila messaggi, tra auguri alla bambina e complimenti per le belle parole della sua mamma, in poche ore.



La Clerici ha condiviso una vecchia e storica foto di lei e Maelle. Era stata scattata nel 2011 quando la conduttrice aprì la 61esima edizione del Festival di Sanremo presentandosi a sorpresa sul palco con la figlia. “Dieci anni fa nascevi tu amore mio – scrive Antonella sotto alla foto – Eri un fagottino adesso sei già una ragazza. Sei dolce, sensibile un po’ ribelle e testona. Ami gli animali e non il palcoscenico, la vita all’aria aperta e le cose semplici. Stai trovando il tuo posto nel mondo e già ti cammino a fianco quando invece vorrei ancora prenderti in braccio. Auguri Maelle dalla tua mamma”.

