Caterina Balivo massacrata sul web. Polemiche a non finire per la conduttrice e il suo programma pomeridiano ”Vieni da me” a causa di Diego Fanzaga, il campione dell’Eredità, programma serale di Rai 1, già vittima di insinuazioni sulle sue vincite. Il giovane, che nel programma condotto da Flavio Insinna è riuscito a vincere 162mila euro, è stato accusato di essere favorito dalla produzione, cosa che ha fatto andare su tutte le furie il pubblico ovviamente.

E su Twitter, in molti si sono interrogato: ma perché mai ospitano Diego Fanzaga? Il motivo, però, è presto detto, anche se non ha convinto il pubblico da casa. La risposta è semplice: Diego Fanzaga tira, fa share, il pubblico si è affezionato a lui e Caterina Balivo ha deciso di ospitarlo nel suo programma. Ma nel diluvio di tweet critici per l’ospitata, ne spicca uno di Viviana Filomena. (Continua a leggere dopo la foto)









Diego, ospite di “Vieni da me”, ha fatto storcere il naso alla campionessa de l’Eredità che a dicembre è riuscita a portarsi a casa 140mila euro indovinando per due volte di fila la parola misteriosa. La ragazza ha commentato la presenza del campione al programma della Balivo e la polemica si è accesa. “Ciao Caterina Balivo. Visto che è già la seconda volta che invitate un concorrente de L’Eredità che ha vinto, invitate anche me e gli altri? O solo Diego?”, ha scritto la giovane avellinese sui social, scatenando una marea di commenti contro Diego e la conduttrice di ”Vieni da me”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella puntata del suo programma pomeridiano di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, la conduttrice si è in un certo senso sentita in dovere di giustificare la presenza del ragazzo. Dopo aver presentato gli altri protagonisti dell’appuntamento odierno, ossia l’astrologo Simon, la giornalista Rosanna Cancellieri, gli attori Maurizio Aiello e Andrea Bosca e non solo, Caterina Balivo ha infatti chiarito: “Il professor Diego Fanzaga, campione dell’Eredità, è ancora con noi. Ormai lo abbiamo adottato!”. (Continua a leggere dopo la foto)



Anche per via di questo polverone, dunque, il giovanissimo ex campione dell’Eredità Diego Fanzaga sta conquistando una certa popolarità tra il pubblico di Rai1 anche se, come svelato soprattutto per le spettatrici donne, è felicemente fidanzato con Nina. La giovane è stata ospite del programma condotto da Flavio Insinna e aveva fatto una sorpresa al giovane fidanzato.

