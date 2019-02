Il pubblico è abituato a vedere Elisa Isoardi tutti giorni a La prova del cuoco. La conduttrice ha infatti raccolto la difficilissima eredità di Antonella Clerici, storica padrona di casa della trasmissione di Raiuno, e nonostante siano passati mesi da quel cambio al vertice c’è chi ancora spera in un suo ritorno. I telespettatori, d’altronde, hanno associato il volto di Antonellina al programma per ben 18 anni e a quanto pare continuano a non mandar giù il suo addio. E infatti gli ascolti della Prova del cuoco targata Isoardi continuano a essere disastrosi.

Anche ultimamente è circolato il gossip secondo cui la Clerici potrebbe presto tornare a condurre lo show, ma questa volta è stata proprio la diretta interessata a mettere fine al rumor che aveva già entusiasmato i fan: “No, non farò La prova del cuoco. Se faccio una scelta è quella, non è nel mio stile fare melina o cambiare idea”, ha rivelato la conduttrice a Panorama. (Continua dopo la foto)









“Sarebbe irrispettoso verso chi è in onda, verso il pubblico e verso chi mi sta vicino”, ha aggiunto la Clerici. E “benché tutti pensino e scrivano il contrario, abbiamo un buon rapporto”. Al pubblico de La prova del cuoco non piacerà la conduzione della Isoardi, che può però comunque contare su un largo seguito sui social network. E a proposito di social, una delle sue ultime foto apparsa su Instagram ha davvero mandato in visibilio i fan. (Continua dopo la foto)









La bella Elisa ha voluto infatti augurare la buonanotte ai follower con uno scatto davvero seducente. Così: sdraiata sul letto, in lingerie nera e con un libro in mano. “Buonanotte sognatori” è la didascalia della foto che in poche ore ha raccolto oltre 12mila ‘like’ e commenti infiniti. “Sei meravigliosa”, “Elisa, ma quanto sei bella?”, sono messaggi che si ripetono più e più volte sotto al post. E ancora, si legge: “Con te si sogna anche da svegli” e “Dopo una foto così…. E chi dorme?”. (Continua dopo foto e post)



Insomma, Elisa ha fatto proprio impazzire i suoi tanti fan con quella foto sexy della buonanotte. Fan che negli ultimi giorni si stanno facendo una domanda: ha un ammiratore segreto? Dopo la sorpresa di San Valentino, anche durante la diretta del 19 febbraio la Isoardi ha ricevuto un mazzo di rose colorate con un biglietto firmato O.B. a La prova del cuoco. Lei, che continua a dichiararsi single, è sembrata spiazzata ma piacevolmente sorpresa da questi due colpi di scena. Ma nonostante questi indizi portino a nuovi lidi, c’è qualcuno che spera ancora in un ritorno di fiamma tra la conduttrice piemontese e Matteo Salvini.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini, non è tutto come sembra. “Ve lo dico io. Io so”