Maurizio Aiello, attore amatissimo, è tornato di recente a recitare a ‘Un posto al sole’, che gli ha dato la notorietà. Aiello ha fatto il suo esordio nella soap in onda su Raitre circa 20 anni fa e dopo una lunga pausa per la gioia del pubblico ora veste di nuovo i panni di Alberto Palladini. È stato anche ospite dell’ultima puntata di ‘Vieni da me’, il programma del pomeriggio di Raiuno condotto dalla bella Caterina Balivo e lì, nel suo salotto, ha spiegato ai telespettatori i motivi della sua lunga assenza dalle scene.

“Io ho iniziato con Un posto al sole. Poi per dieci anni ho deciso di lasciare e fare altro, ma successivamente con la famiglia sono tornato a vivere a Napoli”. Non solo. Arrivato il momento del tradizionale gioco della cassettiera, Aiello è tornato ancora più indietro negli anni e ha raccontato come è nata la sua passione per la recitazione. Quando era piccolo frequentava la parrocchia Sant’Antonio di Castellammare di Stabbia ed è proprio lì che ha interpretato il suo primo ruolo. (Continua dopo la foto)









“Nella parrocchia mi è nata la passione per il teatro – ha svelato l’attore napoletano – e come primo ruolo ho fatto il diavoletto”. Poi, a 18 anni, la decisione di trasferirsi a Milano per provare a fare il modello e, dopo aver iniziato la sua avventura nel mondo della moda è tornato a Roma ed è iniziata la sua carriera come attore. Nella famosa cassettiera della Balivo, Aiello ha trovato poi un crocifisso che gli ha ricordato quello che portava il padre quando era bambino. (Continua dopo la foto)









“È un crocifisso d’oro che ha papà – ha spiegato – è l’unico ricordo nitido che ho di lui quando da piccolo mi faceva giocare, e fra cent’anni sarà una cosa che porterò sempre con me, l’ho già detto ai miei fratelli. Per me il crocifisso di papà e una cosa indescrivibile”. Era “un uomo d’altri tempi”, ha aggiunto l’attore che poi, parlando di questo argomento, ha rivelato di essere stato recentemente colpito da un grave lutto. (Continua dopo la foto)



A sostituire in parte la figura paterna c’era l’adorato zio Enzo, ha continuato Maurizio Aiello che da poco gli ha dovuto dire addio. Per lui è stato un secondo padre, ha raccontato con le lacrime agli occhi: “In lui ho trovato molto le assenze di mio padre – ha continuato l’attore di Un posto al sole – è stato un po’ un secondo papà. Andavo sempre in vacanze con lui… se ne è andato da poco a causa della Sla, una malattia che l’ha distrutto in poco tempo, e anche lui si è lasciato un po’ andare: per me rappresenta tutto”.

