Qualche anno fa l’abbiamo vista protagonista di ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti, ma il debutto in televisione della bellissima Vittoria Belvedere risale al lontanissimo 1992 quando, giovanissima, era nel cast della serie ‘Le ragazze di piazza di Spagna’. Ora abbiamo ritrovato l’attrice, che oggi ha 47 anni, come ospite di “Vieni da me”, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo. In studio la Belvedere si è raccontata a cuore aperto, senza freni, toccando lati intimi della sua vita privata e professionale.

Non solo la carriera: ha anche parlato della crisi che qualche anno fa ha investito il suo matrimonio con Vasco, con cui sta insieme da oltre 20 anni, e anche della malattia che l’ha colpita. La storia d’amore di Vittoria e Vasco ha avuto un momento di stallo dopo la nascita del loro primo figlio Lorenzo, ma poi la crisi è rientrata. Lo ha spiegato la stessa Belvedere il motivo per cui si erano lasciati. (Continua dopo la foto)









“Io e mio marito dopo la nascita di Lorenzo ci stavamo lasciando perché lui era diventato un mammo a tutto tondo – ha confidato l’attrice alla Balivo – Sono stata completamente spodestata dal mio ruolo di mamma: lui decideva gli orari delle poppate, delle passeggiate, tutto insomma. Mi sono sentita esclusa. Stavo partendo per il Marocco e prima di farlo l’ho lasciato. Lui ha pensato ci fosse un altro uomo, ma non era così. Dopo pochi giorni me lo sono ritrovata in Tunisia ed abbiamo riscoperto l’amore”. (Continua dopo la foto)









Ha invece toccato il pubblico e la stessa Caterina Balivo il racconto dei problemi di salute che l’attrice ha scoperto all’improvviso quando era poco più che 30enne, dopo essere stata colpita da una fortissima acne. È successo poco prima di avere la figlia Emma. “Ho scoperto di essere ipertiroidea, tant’è vero che mangiavo tanto senza ingrassare – ha detto la bella Vittoria – In più ho avevo anche il morbo di Basedow, una patologia che ti provoca la fuoriuscita del bulbo oculare. Dopo Lorenzo, il mio primo figlio, mi avevano in un certo senso proibito di avere altri bambini, ma io non ho ascoltato i medici e abbiamo concepito la piccola”. (Continua dopo la foto)



Ma poco dopo, proprio mentre era sul set, “la tiroide mi è esplosa. Il collo non c’era praticamente più, ero sfigurata e stavo molto male, ero nervosa. Mi hanno operata d’urgenza, oggi vivo sostituendo la tiroide”, ha concluso. Per la cronaca il morbo di Basedow è una malattia autoimmune a decorso cronico ed è la forma più comune di ipertiroidismo. Chi ne soffre ha occhi visibilmente ingranditi e spessi che alterano il più delle volte l’espressione del viso. Ad esserne colpite sono prevalentemente le donne che hanno un’età compresa tra i 40 e i 60 anni.

“Stavo morendo”. Ilaria Galassi, la malattia dopo ‘Non è la Rai’. Come la ritroviamo