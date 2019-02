Addio a Giulio Brogi. L’attore si è spento oggi all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar in Veneto. Lo riporta il quotidiano ‘L’Arena’ di Verona, città dove Brogi era nato il 13 maggio del 1935. Celebre in televisione per ‘L’Eneide’ del 1971 e l’ultimo episodio della serie ‘Il Commissario Montalbano’, ‘Un diario del ’43’, andato in onda lunedì 18 febbraio.

Episodio che ha raccolto un ottimo successo in fatto di ascolti: è stato il quarto migliore share nella storia della serie tratta dai libri di Camilleri. Sono stati infatti 10 milioni 150mila gli spettatori, con share del 43,3%, che lunedì sera su Rai1 hanno seguito "Un diario del '43", secondo episodio della serie Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti in onda in questa prima parte dell'anno.









Dall'inizio degli anni Sessanta Giulio Brogi aveva frequentato il Piccolo Teatro di Milano e gli Stabili di Genova, Trieste e Torino, interpretando i classici. Artisticamente si era formato negli anni Sessanta sui palcoscenici di Milano e Genova, lavorando con registi di grande prestigio come Luigi Squarzina, Giorgio Strehler, Mario Missiroli, Aldo Trionfo, Franco Zeffirelli e molti altri, in quello che è stato il periodo d'oro del cinema italiano.









Nel suo repertorio, oltre a Shakespeare, Goldoni (in tv portò anche Le baruffe chiozzotte), ma anche Euripide, Eschilo, Cechov e Schnitzler.

Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 1967 con 'I sovversivi' dei Fratelli Taviani. Una carriera, quella cinematografica, che lo ha portato a lavorare con i più importanti registi, da Liliana Cavani a Ermanno Olmi, Carlo Mazzacurati, gli stessi Taviani, Angelopulos, fino a Paolo Sorrentino per il quale recitò ne 'La grande bellezza'.



Nel 1970 era stato protagonista per Bernardo Bertolucci, con Alida Valli, di La Strategia del ragno. Tanti anche gli sceneggiati televisivi e i film tv, da Il giovane Garibaldi (dove fu Mazzini) al fantascientifico Gamma, al checkoviano Zio Vania. Nel 1974 fu protagonista di L’invenzione di Morel di Emidio Greco, tratto da Borges, e nel 1977 fu diretto da Marco Bellocchio ne Il gabbiano, da Chechov, e tornò a lavorare coi Taviani ne Il prato due anni dopo.

