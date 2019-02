Checco Zalone, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, è uno dei più amati comici italiani di ‘ultima generazione’. Il successo arriva dopo anni di gavetta nei vari locali della Puglia come cantante e comico. Nel 2005 sbarca a ‘Zelig Off’ dove la sua comicità ‘demenziale’ (la genialità di Zalone sta proprio nel parodiare le grandi canzoni, aggiungendoci elementi paradossali) conquista il pubblico italiano. Raggiunge la notorietà nell’estate del 2006, quando dedica alla Nazionale italiana di calcio, impegnata nel Mondiale in Germania, la canzone “Siamo una squadra fortissimi”, uscita in occasione dei mondiali di calcio 2006.

Il brano, trasmesso quasi per scherzo su Radio Deejay, ha riscosso un enorme successo di pubblico. Nel 2009 fa il suo esordio come attore nella commedia "Cado dalle nubi", al fianco di Giulia Michelini. Il successo del film è grande ed inaspettato. Nel 2011 torna al cinema con "Che bella giornata", fil che raggiunge un totale di 43.475.840 euro al botteghino italiano, superando così gli incassi di un altro storico film italiano di successo, "La vita è bella di Roberto Benigni", e diventando così il terzo film di sempre (dopo Avatar e Titanic) ad aver incassato maggiormente in Italia.









I film di Checco Zalone sono un vero successo e due anni dopo, nel 2013, il comico esce nuovamente con "Sole a catinelle", che raggiunge il secondo gradino del podio dei film con i maggiori incassi in Italia dietro ad Avatar. Nel 2016 esce "Quo vado?". In una sola settimana, in Italia, il film supera anche l'attesissimo "Star Wars: Il risveglio della Forza". Nel 2009 e nel 2011 vanno in onda su Canale 5 e in prima serata due show che ottengono un ottimo successo in termini di ascolti. Checco Zalone ha pubblicato anche sei album musicali e alcuni suoi singoli hanno raggiunto ottime posizioni nella classifica FIMI.









Zalone ha imitato, nella sua carriera, moltissimi personaggi, come Roberto Saviano, Carmen Consoli, Eros Ramazzotti, Antonio Cassano, Nichi Vendola, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Renzo Bossi, Giovanni Allevi, Antonio Cassano, Giusy Ferreri, Gigi D'Alessio, Massimo Gramellini, Toni Servillo. Il suo nome d'arte Checco Zalone ricorda l'espressione dialettale barese 'che cozzalone!', ovvero 'che tamarro!'. Checco Zalone è fidanzato con Mariangela Eboli. Il loro è un amore nato nel 2005 al riparo dagli occhi indiscreti del gossip. Coronato poi dall'arrivo di due figlie e dai progetti per il loro matrimonio, annunciato nel 2018. L'attore e cantante l'ha sempre definita la sua 'non moglie'. Alla fine la proposta è arrivata nel 2018.



Checco Zalone e Mariangela hanno due figlie: Gaia e Greta Zalone, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017. La primogenita è arrivata a distanza di alcuni anni (esattamente 7) dall’inizio della storia tra i due. Mariangela ha recitato in alcune pellicole del comico (Che bella giornata e Cado dalle nubi) come ha detto spesso lui in tono ironico, “per pura scaramanzia”. Checco Zalone è nato a Bari il 3 giugno del 1977. È alto 170 centimetri e pesa circa 68 chili. Da giovane era appassionato di body building e sfoggiava un fisico tonico e muscoloso, le sue foto sono state mostrate durante una puntata di Amici di Maria De Filippi.

