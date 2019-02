Da Barbara D’Urso a Simona Ventura, da Ivan Zazzaroni a Carolyn Smith passando per Marco Bocci, Paola Saluzzi, Lucio Presta e poi tanti, tantissimi fan. Lamberto Sposini spegne 67 candeline e ha ricevuto migliaia e migliaia di auguri da parte di colleghi, amici e semplici follower che da quando il giornalista e conduttore è cambiata per sempre non hanno mai smesso di incoraggiarlo e fargli sentire il proprio calore. Nonostante la lontananza dal lavoro, Sposini non ha perso i colleghi e gli amici più stretti, che proprio nel giorno del suo compleanno gli stanno dimostrando un grande affetto.

La D'Urso, che nel giorno del suo compleanno è andata a trovarlo e l'ha immortalato davanti alla torta, è stata una delle prime a festeggiarlo. La vita e la carriera di Lamberto Sposini sono state stravolta sette anni fa, quando fu colpito da un ictus prima di entrare in studio e dare vita a una nuova puntata de La vita in diretta.









Era il 29 aprile 2011, un giorno speciale per la stampa mondiale perché stava per essere trasmesso in diretta il royal wedding tra il principe William e Kate Middleton. Ma a pochi minuti dalla diretta, Sposini cadde a terra sorpreso da uno spaventoso ictus che avrebbe poi compromesso la sua vita per sempre. Da quel giorno il giornalista è sparito dalle scene televisive e comunica con il pubblico attraverso il suo profilo Instagram, dove pubblica scene di vita domestica, scatti con gli amici e immagini-ricordo.









L'ictus gli ha tolto la parola ma non la voglia di lottare. "Lamberto è lucidissimo, ma non parla– aveva spiegato l'ex moglie Sabina Donadio in un'intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2015 – Un grumo di sangue del diametro di sette centimetri ha premuto quattro ore sull'area del linguaggio. Conseguenza: lui capisce tutto ed è in grado di legare, nella sua testa, il significato alla parola, però la parola non esce. Né a voce né in scrittura. Tecnicamente si chiama afasia. Fortunatamente ha una mimica facciale notevole: con gli occhi esprime tutto".



Sposini ce l’ha messa tutta per recuperare la sua autonomia. Oggi vive nella sua casa di San Felice, alle porte di Milano. Vicino a lui ci sono l’ex moglie Sabrina, che non gli è sempre stata accanto, e Matilde, la figlia adolescente alla quale è legatissimo. E poi, come detto, può contare sull’affetto di tanti amici, virtuali e non, che in questi anni e non solo in occasione del suo compleanno gli sono vicini. E Lamberto, come dimostra la nuova foto da lui postata su Instagram di fronte alla torta, non ha perso il sorriso. Tanti auguri Lamberto!

