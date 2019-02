Chi segue da anni Uomini e Donne non avrà dimenticato Gianluca Mastelli del Trono Over. Era il 2015 quando Maria De Filippi cacciò il cavaliere dal programma. Ricordate? La padrona di casa lo accusò di sfruttare la trasmissione solo allo scopo di ottenere visibilità e di essersi comportato male con la redazione, quindi lo mise alla porta. Qualche giorno dopo ‘la cacciata’, Gianluca raccontò la sua versione dei fatti.

“La De Filippi si è arrabbiata e mi ha invitato a uscire perché ho svelato alcuni comportamenti sgradevoli e maleducati che Lucia, capo della redazione, aveva avuto nei miei confronti – ha detto – Ho raccontato cose che, forse, non avrei dovuto dire. Mi facevano pressioni su come gestire il mio rapporto con Erika. Continuavano a dirmi: ‘Ma perché non la baci? Perché non ci vai a letto?’. Lei ha i suoi tempi e molte remore a lasciarsi andare. Questi inviti erano fuori luogo”. (Continua dopo la foto)









“All’inizio ho mandato giù, ho accettato le loro telefonate stressanti – aveva continuato a raccontare Gianluca – Poi, alla fine, sono esploso. Sostenevano che, in realtà, io ed Erika fossimo già una coppia. Quando ho detto loro che non era così, mi hanno proposto di incontrare altre donne. A quel punto mi sono lamentato: non posso essere trattato come un gigolò o un burattino”. Sono passati quattro anni da quando era uno dei protagonisti di Uomini e Donne ma oggi si torna a parlare di lui. (Continua dopo la foto)









Gianluca è infatti il nuovo compagno di Lucia Bramieri, la nuora del compianto Gino e una dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il rumor era nell’aria da giorni: l’ex volto del Trono over, aveva lasciato intendere un legame con Lucia sui suoi canali social. Da settimane infatti pubblica sul suo profilo Facebook foto insieme all’ex gieffina, ma ora è arrivata l’ufficialità. (Continua dopo le foto)



È stata la stessa Lucia Bramieri a rivelare di aver trovato l’amore e dunque a ufficializzare la sua nuova relazione con Gianluca Mastelli durante una delle ultime puntate di Pomeriggio5. “Ci ho messo un po’ ma l’ho scelto proprio gnocco. C’è solo un problema: è un po’ geloso. Ci conosciamo da novembre ma abbiamo avuto un po’ di problemi. Sono innamorata, altrimenti non sarei qui. Mi auguro lo sia anche lui”, ha ammesso Lucia nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso.

