Grave lutto a Tagadà, il programma di approfondimento politico e di attualità che Tiziana Panella conduce ogni pomeriggio su La7 dopo il telegiornale. La trasmissione non andrà in onda per due giorni: è infatti stata infatti fermata sia lunedì 18 (al suo posto la rete ha trasmesso un film con Renato Pozzetto) che martedì 19 febbraio a causa di un grave lutto di cui però inizialmente non erano stati forniti molti dettagli.

Dapprima ne ha dato infatti notizia un comunicato telegrafico pubblicato su Twitter dall’account ufficiale della trasmissione: “Lunedì 18 e martedì 19 febbraio Tagadà non andrà in onda per un grave lutto che ha colpito la redazione. Tiziana Panella e la sua squadra torneranno mercoledì 20, sempre alle 14:20 su La7″, si legge nel post apparso nel primissimo pomeriggio di lunedì, poco prima dell’inizio del programma al posto del quale, come detto, è stato mandato in onda un film. (Continua dopo la foto)









È stata Myrta Merlino, sul finale de ‘L’aria che tira’, a rivelare poi al pubblico che nella notte tra domenica e lunedì è scomparso all’improvviso Antonio Scaramella, produttore esecutivo appena 51enne della trasmissione Tagadà che come detto è stata momentaneamente sospesa fino a mercoledì prossimo. Scaramella, che lascia la moglie Monia e la figlia Alice, era considerato un pilastro storico della rete e aveva fatto parte della squadra di AhiPiroso e Omnibus, riporta il sito TvBlog. (Continua dopo la foto)









Queste le parole della Merlino in chiusura di puntata de ‘L’Aria che tira’: “Purtroppo dobbiamo chiudere questa giornata assieme dandovi una brutta notizia. È stata una mattinata molto difficile, siamo andati in onda col cuore gonfio di dolore. Antonio era una delle tante persone che lavorano dietro le quinte. Ci vedete sorridenti e truccati, la tv è molto più di questo, c’è tanto che accade dietro, c’è un lavoro molto duro per mandare in onda tutti i giorni un programma”. (Continua dopo foto e post)

Lunedì 18 e martedì 19 febbraio #Tagadà non andrà in onda per un grave lutto che ha colpito la redazione. Tiziana Panella e la sua squadra torneranno mercoledì 20, sempre alle 14:20 su @La7tv — Tagada La7 (@tagadala7) February 18, 2019



Una notizia terribile, questa della morte di Scaramella, arrivata in modo totalmente inatteso. La giornalista Gaia Tortora Tra i tanti messaggi, anche quello della giornalista Gaia Tortora che ricorda che “un uomo più buono di te in un mondo di super egoriferiti non l’ho mai trovato. Un punto di riferimento. Uno che dava il giusto peso alle cose e soprattutto alla vita. Quante risate quanto affetto quanta leggerezza anche nella profondità. Anto’ dicono che è la vita… Ma non è giusto. E per me tu resti qua sotto. Due piani più giù. Poi quando sali ricordati di venire a controllare sul giornale i numeri del lotto. Anto’… Non ha senso”, ha concluso.

