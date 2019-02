“Io e Rosario…”. I fratelli Fiorello alla conduzione di Sanremo. Cosa sta succedendo

A pensarci bene, la cosa potrebbe funzionare. Parliamo dell’idea di Fazio, che vede, proiettato a circa un anno di distanza, la presenza di Beppe e Rosario Fiorello all’Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival, prevista per il 2020. Lo ha fatto in occasione della presentazione della nuova fiction “Il Mondo sulle Spalle” a Che Tempo Che Fa. Ed è qui che mette la pulce nell’orecchio dell’attore. Col sorriso sulle labbra, ma senza escludere questa eventualità, l’attore si è limitato a rispondere: “Sono pronto a tutto”.

Beppe Fiorello è diventato negli anni uno dei volti principali della fiction italiana. L'attore siciliano flirta tuttavia da anni con la televisione e il suo nome circola da diverse stagioni come uno dei papabili per la conduzione di un Festival di Sanremo. Una suggestione nei confronti della quale non è mai riuscito a dimostrarsi insensibile. Intanto l'attore è impegnato da giorni nella promozione del nuovo lavoro di Rai Fiction al quale ha prestato il volto.









Si tratta di una storia ispirata alla vicenda di Enzo Muscia, lavoratore di una ditta di Saronno che nel 2013, davanti alla pressoché certa chiusura dello stabilimento, mise a rischio la sua casa e tutti i suoi averi per rilevarla. A sei anni di distanza l'azienda dimostra ottima salute, Muscia ha riassunto tutto i suoi ex colleghi, ampliando anche il personale, ed ha ricevuto per la sua audacia il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. La trama della fiction è interamente ispirata alla vicenda di Muscia ed altera solo i nomi dei protagonisti.









Marco è un gran lavoratore. Fa il tecnico ed è specializzato in assemblaggio di componenti video. È amato e stimato da tutti i colleghi e anche il suo datore di lavoro lo reputa una persona affidabile su cui contare. Soddisfatto sul lavoro come nella vita privata. Infatti, Marco è felicemente sposato con Carla e presto avranno un figlio. La serenità, tuttavia, viene spazzata via dal fallimento dell'azienda per cui lavora.



Da allora, il cammino si fa in salita. Non ci resta di capire quindi se i due fratelli Fiorello sono o meno interessati (seriamente) alla conduzione del Festival. Inutile dire che ai piani alti di Viale Mazzini qualcuno ci starà seriamente pensando. “Andrebbero sul sicuro con Beppe e Fiore”, commenta qualcuno dopo l’esternazione di Fazio. E in effetti non hanno tutti i torti a pensarla così, secondo noi.

