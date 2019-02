“Pronto chi è?”, una telefonata interrompe l’intervista di Mara Venier a Serena Rossi durante la puntata di Domenica In. A chiamare in diretta è Davide Devenuto, attore di “Un posto al sole” e compagno dal 2008 della protagonista della fiction “Io sono Mia”. Ma prima, è stata una delle tante interpreti della prima soap opera interamente italiana, seguitissima e amatissima da ben 23 anni, ”Un posto al sole”. E proprio sul set della soap è sbocciato l’amore con il compagno, Davide Devenuto, che in diretta televisiva ha chiesto di sposarla.

"Sì, va bene ma organizzi tutto tu", ha detto Devenuto a Mara Venier. La risposta viene accolta dalla futura sposa con un silenzio che precede un grande sorriso. Poi Mara Venier passa il telefono a Serena Rossi che, ancora incredula, domanda al compagno: "Ma davvero?". Non serve aver ascoltato la risposta di Davenuto, gli occhi dell'attrice si velano di commozione che poi diventano vere e poche lacrime appena finisce l'intervista.









I due hanno un bambino, Diego, nato nel 2016. Grande emozione del pubblico e dell'attrice che dopo il grande successo del film dedicato a Mia Martini è pronta per salire sull'altare. Con rispetto e grande dedizione, la Rossi ha saputo incarnare i panni di un'artista da sempre bersagliata, ma mai dimenticata come Mimì. E il pubblico l'ha apprezzata e elogiata, come anche Loredana Bertè. Un qualcosa che la stessa Serena non si sarebbe mai aspettata.









"Non potevo chiedere di più. Ci tenevo tanto a raccontare questa storia e la vita di un'artista così speciale. – ha raccontato l'attrice ai microfoni di Mara Venier – Sono stata invasa da tanto affetto. Ascoltavo la sua musica, conoscevo la sua storia, ma non nel dettaglio. Ho scoperto una donna diversa, oltre quanto veniva raccontato. Mimì era così. Con il suo sorriso, con i suoi pensieri e dolce malinconia". La 33enne attrice napoletana è stata incredibile nella sua interpretazione di Mia Martini, cantante indimenticabile (tra le più grandi della musica italiana) scomparsa nel 1995 a soli 47 anni.

“Ho studiato tanto e messo molto amore per restituire l’immagine di un’artista complessa, passionale, ma non cupa. Per me Mia Martini non era come l’hanno descritta, cupa e tormentata. Era una donna mediterranea, forte, complessa, vitale. Una donna del Sud, come me”. Prima di congedarsi l’interprete di Mia Martini ha letto una lettera molto commovente per la cantante, che si è conclusa: “Malgrado tutto Mia hai vinto tu. L’amore vince. Io ci credo”. La sorella minore di Mia Martini ha regalato all’attrice una chitarra che apparteneva a Mimì.

