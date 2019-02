“Fuori!”. Donatella Rettore furiosa abbandona lo studio di ‘Ora o mai più’

Caos a ‘Ora o mai più’. Donatella Rettore sbotta contro Donatella Milani e abbandona lo studio. La cantante, in studio con il piede rotto, in un video è stata pesantemente accusa dalla Milani di farle cantare canzoni poco adatte alla sua personalità. “Sono una musicista io, sto cantando canzoni dei cartoni animati qua con Lamette. Voglio fare due puntate senza di lei”. Immediata la risposta: “Arrangiati”, e accompagnata da Amadeus lascia la sedia e il programma.

Questo è ciò che aveva detto la Milani nel video mostrato in tv: “Non ho niente contro Donatella, ma io che sono un’interprete, un’autrice musicista, cosa interpreto con Lamette, zip zop zap? Non sto uscendo con la mia personalità di quella che sa cantare. Se stona un po’ lei e ci sono io, chissà perché la colpa è sempre mia. Anche lei va di fuori perché mi ha ammesso che anche lei trova piccole paure in diretta. Ragazzi, sto cantando le canzoni dei cartoni animati! Fa quello che gli pare, mi entra dove non deve entrare. Niente contro Donatella: vi giuro, meglio i Ricchi e Poveri. Ho ancora due serate con lei? Voglio fare due puntate senza di lei”. (Continua dopo la foto)









Donatella Rettore non se l’è fatto dire due volte e senza nemmeno argomentare ha abbandonato lo studio. Una battaglia che non prima gli ascolti dove, ancora una volta, trionfa per Maria De Filippi che si piazza sempre al primo posto nella tv degli italiani con C’è posta per te. La prima serata di sabato è, anche questa volta, tutta sua. Sabato 16 febbraio, Canale 5 ha registrato con la quinta puntata del noto programma ben 5.308.000 di telespettatori pari al 28.6% di share. (Continua dopo la foto)









Durante la scorsa puntata, in onda il 2 febbraio, la trasmissione era stata vista da più di 5.700.000 persone, raggiungendo picchi di share pari al 29,1%. Nel frattempo, la quarta serata di Ora o mai più su Rai Uno ha, invece, conquistato 2.917.000 di telespettatori con 16.1% di share. Su Rai Due, NCIS Los Angeles ha tenuto incollati al piccolo schermo 954.000 telespettatori, raggiungendo solo il 4.4% di share. (Continua dopo la foto)



Qualcosina in più ha registrato Rai Tre con Presa Diretta: 4.9% di share con la presenza di 994.000 telespettatori. Pari e Dispari su Rete 4 ha conquistato una media di 777.000 telespettatori con il 3.8% di share.

