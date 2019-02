Strepitosa Federica Panicucci. Sembra proprio che la conduttrice di Mattino Cinque abbia fatto un patto segreto con il tempo, che per lei pare non passare mai, a vederla nelle ultime foto. Foto che mostrano la Panicucci in versione super sexy, irresistibile per il suo uomo, Marco Bacini, nel giorno di San Valentino. In occasione della festa degli innamorati la presentatrice che il pubblico adora e segue da anni in tv ha scelto di indossare un vestito con uno spacco profondissimo e scarpe leopardate con tacchi vertiginosi.

Beh, non è certo una novità che Federica, 52 anni il prossimo ottobre, abbia un fisico pazzesco che farebbe invidia a molte sue colleghe che hanno anche la metà dei suoi anni, ma con questo look dimostra davvero di essere ‘inarrivabile’. Uno stacco di gambe e un décolleté da infarto. In video veste giustamente abiti più sobri e meno sensuali, ma per San Valentino e soprattutto per il suo Marco eccola in tutto il suo splendore. (Continua dopo la foto)









Tra la conduttrice di Mattino 5 e l’imprenditore le cose vanno a gonfie vele, tanto che per il gossip potrebbero arrivare presto i fiori d’arancio. Stando a quanto rivelato recentemente dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, dopo 3 anni d’amore con Bacini, la Panicucci sarebbe pronta a pronunciare il fatidico (secondo) sì. Il rumor non è stato confermato dai diretti interessati, ma lei non ha mai negato di essere innamoratissima di Bacini. (Continua dopo la foto)









Tornando a San Valentino, Federica, che come detto ha sfoggiato un look mozzafiato, ha anche fatto una dedica importante al suo uomo: “Sei un uomo meraviglioso, io ti amo ogni giorno di più”. Lui invece le ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse in diretta, durante Mattino Cinque. C’era anche un bigliettino tra i fiori, ma il contenuto resta top secret. È stata davvero una bella sorpresa per la Panicucci: “Ho letto il messaggio, magari mi stai guardando, che bel San Valentino, grazie”, ha detto visibilmente emozionata alla telecamera. (Continua dopo le foto)



Nei giorni scorsi si è parlato della Panicucci per via della pace fatta con la collega Barbara D’Urso. Le due primedonne di Canale Cinque, che secondo il gossip erano già da tempo vicine a una riconciliazione, hanno celebrato la ritrovata amicizia su Instagram, dopo che Carmelita ha citato Federica in una puntata di Pomeriggio Cinque. Durante l’intervista a Ron Moss, volto storico di Beautiful, la D’Urso ha raccontato di aver incontrato la Panicucci nei corridoi: era truccata e vestita come Brooke Logan della soap e quando Federica l’ha vista “le è preso un colpo perché ha detto ‘sembri me’. Abbiamo riso come due pazze”. La Panicucci ha poi pubblicato tra le sue Stories uno screenshot dell’intervista a Ron Moss e, menzionando la collega, ha scritto “Confermo”.

