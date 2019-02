Momenti di tensione per Antonella Clerici durante la prima puntata di Sanremo Young 2019. Il pubblico presente all’Ariston ha fischiato e protestato dopo la gara tra i giovani interpreti pop-lirici Eden e Maria Grazia Aschei. I protagonisti dell’ottavo duello della serata si sono esibiti sulle note de Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli. I due hanno stupito il pubblico e soprattutto la giuria, che ha provato a far vincere entrambi.

Il publico ha apprezzato i giovani cantanti di Sanremo Young e ha regalato loro una standing ovation. Questo punto i giurati hanno chiesto di poter

far entrare nel cast ufficiale dello show entrambi i ragazzi e la conduttrice Antonella Clarici ha provato ad accogliere la richiesta. Richiesta che, purtroppo, è stata rispedita al mittente dagli autori del programma. Impossibile secondo il regolamento far accedere Eden e Maria Grazia Aschei.









La scelta ha fatto arrabbiare il pubblico in studio che ha cominciato a protestare a suon di fischi e buu. "Il regolamento è quello e va rispettato", ha sentenziato un rappresentante dietro le quinte. Antonella Clerici ha replicato ironicamente ricordando un episodio accaduto durante il Festival di Sanremo da lei condotto: "Perché succede sempre a me? Prima l'orchestra che butta giù i fogli (era accaduto nel 2010 dopo l'eliminazione della cantante Malika Ayane, ndr), ora questo".









I giurati hanno così espresso le loro preferenze ma il punteggio finale è stato di parità: 5 punti per Eden, 5 punti per Maria Grazia. Alla fine la decisione è stata presa dal maestro d’orchestra. A passare il turno è stato Eden. A giudicare i concorrenti in gara, una giuria d’eccezione composta da esperti di musica, musicisti, attori e personalità del mondo dello spettacolo: Maurizio Vandelli dell’Equipe 84, Shel Shapiro, Rita Pavone, Giovanni Vernia, Enrico Ruggeri e Belen Rodriguez.





Ospite d’eccezione l’attore statunitense John Travolta, l’indimenticabile Tony Manero de La febbre del sabato sera. Sono rimasti delusi i fan che si aspettavano di vedere la già annunciata esibizione di Alessandro Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 con il brano ‘Soldi’. Il cantante è stato costretto a cancellare la sua partecipazione a Sanremo Youg a causa di una brutta influenza.

