“La situazione clinica è in lento miglioramento. I parametri cardio-respiratori sono stabili. La bambina è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l’attività respiratoria spontanea”. E’ quanto si legge nel bollettino medico emanato stamane dal Bambino Gesù di Roma e relativo alla bimba di 22 mesi con evidenti segni di percosse, giunta nella notte di mercoledì al Pronto Soccorso dell’ospedale e ancora ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi rimane riservata. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Ariccia, dove era stata portata dalla mamma che vive a Genzano, la situazione è apparsa subito grave ai medici che hanno riscontrato ecchimosi alla testa, ferite e morsi sul viso.

Un pestaggio di cui dovrà rispondere il nuovo compagno della mamma, Federico Zeoli, 25 anni di origini molisane, accusato ora di tentato omicidio. Ed è stata proprio la mamma della piccola, una ragazza di 23 anni, incalzata dalle domande pressanti dei dottori del pronto soccorso, a confessare che a picchiare sua figlia era stato il suo nuovo compagno perché ” piangeva troppo forte”. Sara, questo il nome della donna, è stata ospite di Pomeriggio Cinque e ai microfoni di Barbara D’Urso ha raccontato quei momenti. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi ha chiamato, dicendomi che stava male e quando sono arrivata era priva di sensi e con la faccia verde, segno evidente di ematomi. Ho provato a vedere se reagiva – ha raccontato Sara -, ma faceva solo scatti improvvisi con le braccia e niente di più, mentre lui piangeva…”. Al programma di Canale 5 la 23enne, che fino a pochi mesi fa abitava a Pavona, ha raccontato come l’uomo col quale conviveva da un paio di mesi non aveva mai dato segni di escandescenza. “Non era mai stato aggressivo con loro e con me. Non ha mai alzato la voce. Ai miei occhi era una persona che ci voleva bene e in questi 2 mesi – ha aggiunto – non aveva mai dato un accenno di violenza. Altrimenti non gliel’avrei mai lasciate in mano” ha aggiunto. Davanti alle telecamere di Mediaset la 23enne ha negato ogni sua responsabilità, attaccando l’uomo che ha ridotto infin di vita sua figlia. (Continua a leggere dopo la foto)









“Quelle sono le mie bambine, il mio sangue. E lui non doveva farlo si sfogasse con altri. Deve pagare, giorno dopo giorno, finché non muore e io non lo perdonerò mai e deve marcire la dentro. Provo per lui odio e schifo!”. Lacrime sono scese dagli occhi della giovane mamma, quando ha raccontato in diretta televisiva che da quella sera non le é stato più possibile vedere le bambine; ne la piccolina ricoverata al Bambino Gesù, tantomeno la gemellina e la primogenita, affidati in una struttura protetta. “Me le hanno tolte e non so neppure dove sono. Ho paura di essere considerata una mamma non idonea e quello che hanno scritto é stato senza dubbio ingrandito ed aggravato”. (Continua a leggere dopo la foto)



“Purtroppo – ha detto ancora Sara ai microfoni di Barbara D’Urso – mi stanno facendo passare per la persona cattiva che non sono. Ho un passato un pò così, ma ho sempre fatto tutto per il loro meglio. In queste ore mi stanno arrivando messaggi, sul telefono e su Facebook, nei quali mi dicono che sono cattiva e che non sono degna di essere madre. Io smentisco tutto quanto detto dai giornali, perché le mie figlie le amo più della mia vita. Ho combattuto per averle e per crescere. E combatterò per far capire a tutti che non sono quella che dicono”.

