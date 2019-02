Gianluigi Nuzzi è un giornalista, saggista e conduttore italiano. È nato e cresciuto con la passione per la scrittura e infatti la sua carriera inizia da giovanissimo: a 14 anni comincia a scrivere per la rivista Topolino. Dal 1994 segue le più rilevanti inchieste giudiziarie italiane e due anni dopo, nel 1996, diventa giornalista professionista. Nel corso degli anni Nuzzi ha collaborato con diversi quotidiani e riviste. Ricordiamo Espansione, CorrierEconomia, L’Europeo, Gente Money e il Corriere della Sera. Ancora: ha lavorato a lungo a Il Giornale e a Panorama ed è inviato del quotidiano Libero.

Gianluigi Nuzzi è anche l'autore, tra gli altri, del libro inchiesta best seller nel 2009 Vaticano S.p.A., che è stato tradotto in quattordici lingue. Ma è anche un volto televisivo. Il novembre 2011 segna il suo debutto sul piccolo schermo con la conduzione su La7 del programma 'Gli intoccabili', poi, l'anno successivo, presenta sempre sullo stesso canale la trasmissione 'Le inchieste di Gianluigi Nuzzi', ma è con 'Quarto Grado' che arriva la popolarità.









Nel 2013 Mediaset affida a Gianluigi Nuzzi il ruolo di conduttore al fianco della giornalista Alessandra Viero di 'Quarto Grado', in onda su Rete 4, e la carica di vicedirettore di Videonews dopo le dimissioni di Salvo Sottile. Oltre a 'Quarto Grado', da giugno 2014 Nuzzi presenta l'approfondimento 'Segreti e delitti' che va in onda in prima serata su Canale 5 per sette venerdì. A partire da 3 maggio 2015 'Quarto Grado' ha ampliato la sua offerta informativa con la pubblicazione di un settimanale dallo stesso titolo e, dal 2017 al 2018, Nuzzi va in onda anche ogni domenica in access prime time con lo spin-off intitolato 'Quarto grado – La domenica'.









La cicatrice che Gianluigi Nuzzi ha sul volto è dovuta a un brutto incidente avvenuto in Grecia nel 1998: "La cicatrice me la sono fatta a Paros, in Grecia, incidente in scooter nel pomeriggio di un giorno d'estate. Ero in vacanza, stavo raggiungendo un amico che faceva surf, mi sono distratto e sono caduto", ha rivelato il giornalista e conduttore nello studio di Verissimo. "Hanno fatto tutti un ottimo lavoro, ma l'incidente era stato così violento da rendermi irriconoscibile: quando è venuta a trovarmi mia sorella Lucia è finita in terra svenuta", ha poi raccontato a Ok Salute.



Gianluigi Nuzzi è nato a Milano il 3 Giugno 1969 sotto il segno zodiacale dei Gemelli, è alto un metro e settantasei centimetri e pesa circa settanta chili. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con la collega Valentina Fontana, giornalista free-lance per Libero quotidiano e Il Giornale. Hanno due figli, Edoardo, nato nel 2007 e Giovanni, classe 2010. In un’intervista rilasciata a Visto Gianluigi Nuzzi ha parlato di sua moglie Valentina e raccontato quanto sia importante: “Mi incoraggia a scrivere libri, perché dice che quando non scrivo sono un uomo incompleto”. E ha anche svelato che Valentina lo ha baciato la prima volta proprio sulla cicatrice che ha sulla guancia.: “È il ricordo più caro che ho”, ha confidato il giornalista.

