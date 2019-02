Solo la settimana scorsa abbiamo visto una sempre bellissima Anna Tatangelo sul palco dell’Ariston. Lady Tata ha portato al Festival di Sanremo la canzone ‘Le nostre anime di notte’ e durante un’esibizione si è anche lasciata andare a un momento di forte commozione: alla fine del brano è scoppiata a piangere sul palco. Subito dopo la performance, la cantante ha guardato verso la platea e si è emozionata.

Un momento di debolezza dovuto forse alla tensione accumulata durante i giorni del Festival, ma molti hanno anche pensato che sia stata la canzone stessa, dedicata a una storia d’amore in via di ripresa dopo una crisi difficile, a emozionarla. L’argomento del brano, d’altronde, riguarda da vicino Anna, che da qualche tempo si è riavvicinata a Gigi D’Alessio, l’artista napoletano a cui è legata da oltre dieci anni e che le ha dato anche un figlio, Andrea. (Continua dopo la foto)









‘Le nostre anime di notte’ si è classificata al 22esimo posto nella classifica finale e, finito il Festival, a Domenica In ha spiegato il perché si è commossa durante la finale: “Mi sono emozionata perché è come se nella mia mente fossero riaffiorate tutte le esperienze passate qui”. A Domenica In Anna ha ricevuto tanti i complimenti e lei si è detta soddisfatta del percorso che sta facendo. (Continua dopo la foto)









A pochi giorni dalla sua partecipazione a Sanremo, ecco che ritroviamo la Tatangelo nella rubrica “Fatti e Rifatti” di Striscia la Notizia. Il programma di Antonio Ricci ha evidenziato le differenze di aspetto tra gli inizi della cantante di Sora e il suo attuale aspetto. “La riconoscete?”, chiede al pubblico il tg satirico. Come sempre il servizio passa prima in rassegna alcuni momenti televisivi con Anna protagonista, tra cui la puntata Domenica In dall’Ariston. (Continua dopo le foto)



Poi arriva il famigerato momento dello “scanner test” di “Fatti e Rifatti”. Dal confronto ‘ieri e oggi’ fatto da Striscia nascono ben tre sospetti. Naso, labbra e seno della cantante non passano infatti il test di “autenticità” e la foto di Lady Tata ‘da giovane’ (questa qua sopra) messa accanto a quella attuale in effetti mostra alcuni probabili ritocchini di chirurgia estetica. A onor del vero, però, l’artista non ha mai negato di essersi rifatta il seno.

