Non sono finite e non sono destinate a finire, almeno per ora, le polemiche post Sanremo. A sganciare la bomba è Loredana Bertè che ha rifilato un clamoroso schiaffo a Mara Venier: neppure stavolta sarà a Domenica In. Tutti ricorderanno come la scorsa domenica, in polemica con il verdetto al Festival di Sanremo dove è stata relegata in quarta posizione, Loredana Bertè abbia deciso di disertare la trasmissione della Venier, in diretta su Rai 1 dall’Ariston. Scelta che aveva amaregiato, e non poco, la conduttrice. Ma le amarezza, per la Venier, non sono finite.

Si scopre infatti che Loredana Bertè domenica prossima sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa in una puntata speciale dedicata a Fabrizio De André. Sì a Fazio, no all'amica Venier. E chissà se la Venier, su Loredana, sarà ancora disposta a spendere parole concilianti così come fatto soltanto qualche giorno fa. Loredana Berté che, nei giorni scorsi, si è commossa davanti alla messa in onda di 'Io sono Mia' la fiction evento trasmessa dalla Rai sulla sorella.









"È triste pensare che molti registi famosissimi di trasmissioni televisive non volevano Mia – raccontava in un'intervista a Repubblica Bertè – addirittura c'era un fonico che faceva gli scongiuri e sperava che non cascasse il teatro. Negli ultimi tempi avevano ridotto così Mia, quindi immaginate come poteva sentirsi. La sua voglia di fare musica era immensa, ma glielo hanno impedito per 15 anni".









E ancora: Chissà quante altre canzoni poteva darci, lei che aveva una conoscenza infinita della musica. Con questi signori ho ancora a che fare, alcuni sono vivi, ma quando li guardo in faccia abbassano gli occhi. Non partecipo alle loro trasmissioni". Poi continua: "Chi organizzò il Festival del 1989 non la voleva – ricorda Bertè – allora è intervenuta una persona con cui è stato preparato un contratto, attraverso il quale questa persona si sarebbe seduta in prima fila mentre Mimì cantava, così se il teatro fosse caduto avrebbe coinvolto anche lui".



Loredana Bertè non si ferma e rilancia: “ Il teatro non è caduto, non è successo niente, Mimì ha avuto un grande successo e Baudo si è dovuto arrendere all’evidenza”. Il riferimento a Baudo viene poi ripreso in seguito: “Ah non c’era Baudo nell’89? Non fa niente chi ci fosse, fatto sta che doveva vincere lei. Baudo mi ha detto che doveva vincere Mimì per la giuria popolare. Vinse quella cretinata di Portami a ballare di Luca Barbarossa, chi la conosce oggi? Ippoliti uscì dal balconcino del teatro e disse che aveva vinto Mia Martini. Ma Baudo, in seguito in una trasmissione di Rai3, mi ha detto la verità su Portami a ballare: non potevano dire che aveva vinto Mia, altrimenti la gente poteva pensare che era tutto truccato. È stato un scippo”.

