Alessandro Sortino è stato uno dei protagonisti storici de Le Iene, il programma Mediset in onda dal 1997. Figlio di Sebastiano Sortino, dal 2005 al giugno 2012 direttore della “Commissione per i Servizi e i Prodotti” dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e, in precedenza, direttore generale della Federazione Italiana Editori Giornali dal gennaio 1977, Alessandro Sortino è un giornalista professionista che ha incominciato la sua carriera nel 1995 scrivendo sul settimanale Vita e collaborando con la cronaca di Roma del quotidiano la Repubblica.

Il successo a livello televisivo arriva nel 1997 con l'ingresso ne Le Iene e collabora con il programma fino al 2008, quando decide di dimettersi lamentando una censura dall'editore (gruppo Mediaset) sul servizio dedicato alla famiglia Mastella, in seguito all'arresto di Sandra Lonardo, moglie del ministro della giustizia Clemente Mastella e alle conseguenti dimissioni del ministro che porteranno alla caduta del Governo Prodi II.









Il servizio non è mai andato in onda. Su internet è stato diffuso uno spezzone di un filmato di Sky TG 24 nel quale Elio Mastella, il figlio di Clemente, accusa Sortino di essere raccomandato dal padre membro dal 2005 al giugno 2012 dell'Authority per le comunicazioni. Alessandro Sortino ha collaborato con le redazioni di programmi come "B.R.A. – Braccia rubate all'agricoltura", "Matrix", "Exit – Uscita di sicurezza" e "Malpelo". Per il cinema ha firmato insieme con l'amico Filippo Roma (anche lui iena) il soggetto e la sceneggiatura del cortometraggio Sempre i soliti (titolo originale Topi d'appartamento, 1997), diretto da Mario Monicelli.









Nel 2007 ha vinto il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi nella sezione dedicata ai temi del lavoro. Nel 2012 una giuria di critici gli ha attribuito il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi per un servizio sull'Ilva di Taranto andato in onda su Piazzapulita. Nel 2012 gli è stato conferito, per la sua attività giornalistica, il Premio Borsellino. Alessandro Sortino collabora con le emittenti LA7 e Rai 3. Nel 2014 approda a TV2000, dove ricopre i ruoli di vicedirettore e direttore creativo. Du anni dopo è uno dei creatori del programma condotto da Enrico Lucci, anche lui ex iena, Nemo – nessuno escluso.



Nel 2019, su Rai 2, conduce ‘’Popolo Sovrano’’, da lui ideato, scritto e condotto. Una trasmissione che ricalcherà lo stile di ‘’Nemo – Nessuno escluso’’. Nel 2001 Alessandro Sortino ha sposato Cecilia, la sua attuale moglie. La coppia ha avuto due figli. Il giornalista è nato a Roma il 14 dicembre 1969; è alto 181 centimetri e pesa circa 110 chili.

