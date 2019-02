“Non li perdono! Certe cattiverie…”. Leda, la sorella di Mia Martini senza pietà

Da quando è andato in onda il film “Io sono Mia”, biopic della celebre cantante scomparsa a 47 anni il 12 maggio 1995, tutti parlano di Mia Martini. Della sua vita, dei suoi dolori, delle sofferenze, delle cattiverie che il mondo dello spettacolo le ha riservato costringendola a un’esistenza di emarginazione nonostante le sue doti canore al di sopra di tutti.

“Mimì è stata messa alla gogna e ha sofferto tantissimo per la cattiveria della gente”, a parlare ospite di Storie Italiane è Leda Bertè, la sorella maggiore di Loredana e di Mia Martini. Leda ha detto la sua a Eleonora Daniele dopo la messa in onda del film che tanto è stato acclamato dal pubblico. La sorella maggiore di Mia Martini ha parlato di tutte le difficoltà incontrate dalla sorella e del momento più buio della sua vita, durante il quale le è stata molto vicina: “C’è stato un momento in cui non aveva nemmeno i soldi per sopravvivere quindi sono intervenuta, sono andata a prenderla a Milano e l’ho portata a casa, 8 mesi è stata da me, finché non ha ricominciato” ha raccontato. Continua a leggere dopo la foto









Mia Martini soffriva profondamente per via di quella diceria che era stata messa in giro e che la definiva una jettatrice: “Si è creata questa diceria poi diventata corale per chi non aveva capito con chi aveva a che fare. La grande sensibilità di questa donna è stata distrutta con una cattiveria immensa. Gli 8 mesi in cui è stata da me perché aveva grosse difficoltà economiche ho sempre cercato di farle capire che sarebbe tornata alla grande ma le hanno fatto tanto male, era diventata fragile”. Tutta quella cattiveria l’aveva segnata. L’aveva cambiata. Continua a leggere dopo la foto









“Le cattiverie delle persone le abbiamo vissute veramente, ma poi da gente insospettabile. Io queste persone non le perdonerò mai. Hanno creato un dolore profondo a questa donna che non lo meritava. Lei adorava la musica, le sue canzoni e il suo lavoro. Non riusciva a capacitarsi del fatto di essere messa alla gogna per una diceria”. La maggiore delle sorelle Bertè ha parlato anche del rapporto con Loredana: “Loredana e io non ci parliamo da diversi anni”. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Sono quella normale della famiglia, non ho mai avuto pruriti artistici, questo ambiente ho sempre cercato di mantenerlo lontano da casa mia perché è un ambiente dove puoi trovare di tutto e di più e io ho scelto un’altra cosa. Loredana ha la sua vita, i miei numeri di telefono li ha, quando vuole mi chiama, io sono una persona molto disponibile e lascio vivere la vita come uno vuole. Non ci sentiamo da un po’ di tempo, anni. Siamo sorelle un po’ strane. Non è successo niente di particolare ma ci sono stati momenti in cui lei se n’è andata per conto suo e io per conto mio”.

