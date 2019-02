Manca davvero poco adesso alla scelta di Teresa Langella, unica protagonista femminile del trono classico di Uomini e Donne. Poi toccherà a Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Tutti i tronisti sceglieranno il corteggiatore o la corteggiatrice preferita con un meccanismo insolito. Non in studio ma in villa. Puntate speciali che andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 15 febbraio in cui il pubblico, dopo aver visto tutte le fasi della conoscenza e del corteggiamento, assisteranno all’incontro, alla scelta e alla festa organizzata sempre nella location da sogno che viene mostrata nel promo.

Ma i protagonisti di Uomini e Donne non saranno gli unici a comparire sul piccolo schermo nella puntata serale. Accanto a Teresa, nel ruolo di confidente, ci sarà Gemma Galgani del Trono Over. Confermata anche la presenza di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice dello show e fashion blogger, e Anahi Ricca, stylist che sceglierà gli outfit della tronista e dei corteggiatori.









Nella villa ci saranno anche Tina Cipollari e Gianni Sperti per commentare il percorso della giovane campana e quello dei ragazzi che si contendono il suo cuore. E, ancora, pare che questa puntata speciale Maria De Filippi abbia previsto anche l'arrivo di numerosi ospiti, fra cui chef stellati, cantanti e personaggi del mondo di Instagram e della tv. La tronista napoletana infatti dovrà scegliere uno dei suoi corteggiatori fra Andrea e Antonio, con cui trascorrerà qualche giorno nella villa prima di arrivare alla scelta.









Scelta che, come sempre accade, è stata già registrata. E anche se non è avvenuta alla presenza del pubblico, le indiscrezioni sono già trapelate. Stando a quanto pubblicato dal sito Il Vicolo delle News alla fine Teresa sceglierà Andrea Dal Corso, l'ex single di Temptation Island. Secondo le indiscrezioni (sia chiaro che non c'è alcuna certezza), la tronista era certa che la sua scelta sarebbe stata Antonio Moriconi, ma sembra che i giorni trascorsi nella villa abbiano sconvolto tutti i suoi piani. Teresa si è ritrovata completamente confusa, senza sapere cosa fare e alla fine ha scelto Andrea.



A lasciare intendere che la scelta sia ricaduta su Andrea un indizio su tutti: il fatto che Antonio sia tornato attivo sui social intorno alle 21 dell’11 febbraio, giorno in cui è stata registrata la scelta. Ma veniamo alla risposta che il corteggiatore scelto, dunque Andrea, avrebbe dato a Teresa. Beh, a quanto riporta sempre il sito Il Vicolo delle News, Andrea le avrebbe rifilato un bel “no”. In ogni caso la ‘talpa’ del sito ha aggiunto che la scelta di Teresa sarà molto movimenta, perché non è andato tutto liscio. Si parla di grosse sorprese che il pubblico avrà durante la messa in onda e a un certo punto si crederà qualcosa che verrà invece smentito subito dopo. La sorpresa potrebbe essere quella della risposta alla scelta. C’è anche chi dice che poi Teresa e Andrea si siano visti per chiarirsi… Tutta la verità la sapremo solo venerdì sera.

