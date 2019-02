Michelle Hunziker nella bufera. “Distrutta” dai fan per il video in villa: cosa è successo

Dopo aver condotto il Festival di Sanremo nel 2018, Michelle Hunziker è tornata all’Ariston anche nell’edizione 2019, che si è appena conclusa, come ospite. Nella seconda serata la svizzera si è prestata a una esilarante gag con Claudio Bisio, co-conduttore della kermesse con cui si è ritrovata a dividere la scena a distanza di 19 anni da ‘Zelig’, programma che condussero insieme dal 2000 al 2003. Il loro balletto sulle note della canzone degli Elio e le storie tese ‘La lega dell’amore’ che tanto ha fatto divertire il pubblico è stato introdotto da una finta telefonata di Michelle che avvisava di un forfait all’ultimo momento a causa di una febbre improvvisa.

E su Instagram la bella Michelle ha voluto condividere con i fan il ricordo di quel momento con un video inedito. “Vi ricordate la telefonata con Bisio ieri sera al Festival di Sanremo? Vi faccio vedere da dove ‘fingevo’ di telefonare poco prima di calcare quel palco magico!”, ha scritto in calce al filmato che la mostra dietro le quinte dell’Ariston mentre parlava con Bisio. (Continua dopo la foto)









“Sto anche montando un bellissimo backstage di prove di questi giorni…. perché è troppo bello vedere tutto ciò che ci è accaduto prima di arrivare ad esibirci”, ha promesso ai fan che le hanno poi rivolto i loro complimenti per la sua perfomance. Sanremo è finito, ma Michelle ha voluto mettere “in scena”, sempre sui social, il suo ‘dopo Festival’. I follower sono abituati ormai ai suoi video comici che la rappresentano anche nella sua vita privata, ma questa volta ha ricevuto una serie infinita di critiche. E ha rimosso il post. (Continua dopo la foto)









La scena si svolge nella villa di Bergamo in cui si è da poco trasferita con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste. E per riprovare l’ebrezza del Festival, Michelle decide di scendere le sontuose scale di casa con indosso un vestito da sogno e le ciabatte. Ma ecco delle voci fuori campo che disturbano il filmato. Sono quelle dei suoi collaboratori domestici, tata e cuoca per essere precisi, che la reclamano. (Continua dopo foto)



“Le bambine l’aspettano nella vasca” e “È pronta la pasta”. E così il sogno della conduttrice e showgirl di rivivere l’emozione dell’Ariston si infrange e Michelle piange asciugandosi le lacrime con il pelo del cagnolino. Una gag questa che non è proprio piaciuta a tutti i suoi fan. Molti utenti si sono divertiti a vedere il filmato, ma molti altri avrebbero infatti posto l’attenzione sul tenore di vita della Hunziker: “Sarai pure simpatica, ma c’hai pure un sacco di soldi”. E ancora: “Manca solo ‘Ciao povery’” e “Anch’io vorrei essere interrotto dalla servitù”. E la clip che in poche ore aveva superato il 60mila like è sparita dal profilo di Michelle.

