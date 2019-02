Imprenditore, politico, cantante, noto anche come ‘Il Cavaliere’, Silvio Berlusconi è nell’immaginario collettivo simbolo di successo, fama, soldi e belle donne. La scalata al successo inizia negli anni Settanta, quando ottiene concessioni televisive e fonda Telemilano, quella che sarà solo il primo tassello di un impero televisivo che da circa trent’anni conta tre emittenti di rilievo nazionale (Canale 5, Italia 1 e Rete4) che, di fatto, rompono il monopolio RAI. È grazie a lui, infatti, che nasce la televisione commerciale che oggi conosciamo tutti.

Diplomato al Liceo Classico Sant’Ambrogio di Milano, Silvio Berlusconi continua gli studi iscrivendosi all’Università Statale di Milano presso la facoltà di Giurisprudenza, laureandosi nel 1961 con il massimo dei voti dopo aver discusso una tesi per la quale ricevette un premio di 500 mila lire da parte dell’Agenzia pubblicitaria Manzoni di Milano. Il titolo della tesi di laurea era ‘Il contratto di pubblicità per inserzione’.

L'ingresso in politica di Silvio Berlusconi, noto anche come 'discesa in campo', avviene il 26 gennaio 1994 con un messaggio televisivo preregistrato dello stesso Berlusconi, della durata di 9 minuti, inviato a tutti i telegiornali delle reti televisive nazionali. Lancia il partito politico di centro-destra Forza Italia, strutturatosi nel gennaio successivo, confluito nel 2008 ne Il Popolo della Libertà. Vince le elezioni politiche del 27 marzo alla guida del Polo delle Libertà e diventa presidente del Consiglio. Il 21 novembre viene coinvolto nell'inchiesta sulle tangenti alla Guardia di Finanza. Il 22 dicembre è costretto a dimettersi, per la mozione di sfiducia della Lega Nord, che non condivide più la sua politica sociale e preme per la risoluzione del conflitto d'interessi.









Nel 1996 Silvio Berlusconi, indagato nel frattempo anche per storie di mafia, falso in bilancio, frode fiscali e corruzione giudiziaria insieme a Previti, si ricandida alle elezioni politiche, ma perde. Vince il candidato del centrosinistra Romano Prodi. Poco dopo iniziano le inchieste giudiziarie che lo vedono protagonista e processi, conclusi con diverse condanne in primo grado e prescrizioni e (raramente) in assoluzioni in appello e in Cassazione. Il 15 maggio del 2001 vince le elezioni alla guida della Casa delle Libertà e torna alla presidenza del Consiglio. È stato imputato in oltre venti procedimenti giudiziari. Il 1º agosto 2013 è stato condannato a quattro anni di reclusione (con tre anni condonati dall'indulto del 2006) per frode fiscale con sentenza passata in giudicato nel cosiddetto "processo Mediaset".









Il 19 ottobre dello stesso anno gli è stata irrogata la pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici per due anni a seguito dello stesso processo. A causa della condanna il 27 novembre 2013 il Senato della Repubblica ha votato a favore della sua decadenza dalla carica di senatore. Berlusconi ha quindi cessato di essere un parlamentare dopo quasi vent'anni di presenza ininterrotta nelle due camere (dall'aprile 1994 al novembre 2013). Nel 1965 Silvio Berlusconi sposa Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, da cui ha due figli: Marina, oggi presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori, e Pier Silvio, azionista di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi che controlla Mediaset di cui è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato.



Nel 1985 divorzia dalla prima moglie e nel 1990 arriva il secondo matrimonio. Con Veronica Lario ha tre figli: Barbara, consigliera nel Cda Fininvest, Eleonora e Luigi. È Lario a mostrare sempre più insofferenza verso la “galanteria” del marito, fino a pubblicare una lettera aperta su Repubblica nel 2007 e poi criticando apertamente nel 2009 il ”ciarpame senza pudore” per le candidature scelte dal Pdl alle europee.

Dopo la partecipazione di Berlusconi alla festa per i 18 anni di Noemi Letizia a Casoria, le polemiche e le indiscrezioni su quanto accadeva nelle notti a Villa Certosa e ad Arcore, giunge la richiesta di separazione. Il divorzio fa notizia: nel 2015 il tribunale determina l’importo dell’assegno di mantenimento in favore di Lario in 1,4 milioni di euro al mese. Nel 2012 Berlusconi si fidanza con Francesca Pascale. È nato il 29 settembre 1936 a Milano; è alto 165 e pesa 84 chili.

