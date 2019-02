Grande successo per ”Io sono Mia”, il film biografico dedicato a una delle icone della musica italiana: stiamo parlando di Mia Martini, la celebre cantante di “Almeno tu nell’universo” scomparsa prematuramente nel 1995 all’età di 47 anni. Già distribuito nelle sale a gennaio il film è andato in onda il 12 febbraio su Rai Uno. Il film-tv, diretto da Riccardo Donna, ha visto Serena Rossi nei panni della protagonista che, nel 1989, a poche ore dalla sua esibizione a Sanremo, racconta la propria storia ad una giornalista, Sandra (interpretata da Lucia Mascino).

Il cast del film-tv, prodotto da Rai Fiction e da Eliseo Fiction, ha visto numerosi attori, alcuni dei quali hanno interpretato ruoli creati per esigenze narrative, ed altri, invece, reali. Nel film anche l'attrice Dajana Roncione, che ha vestito i panni di Loredana Bertè, la sorella di Mia Martini. Vederla nei panni di Mimì "è stato un colpo al cuore" aveva spiegato Loredana dopo la presentazione ufficiale del film dedicato alla sorella.









"È stato un po' doloroso – disse la Berté in occasione della presentazione del film – ma Serena mi ha anche scaldato il cuore con la sua anima". E proprio oggi Loredana, reduce dal successo di Sanremo, ha pubblicato una foto con Serena Rossi in cui raccomanda a tutti di vedere il film in programma stasera. "Serena ha studiato molto – ricordò Loredana – come si muoveva, i suoi scatti, la sua malinconia e il dolore che provava dentro ma che non dimostrava spesso. Lei è stata impressionante come in certe scene mi è sembrata lei e mi è arrivata dritta al cuore. Si è vista l'anima di Mimì, non so come abbia fatto senza il suo vissuto. Dandomi questa emozione che mi ha preso al cuore sin dalla prima scena".









La storia narrata è quella della vita dell'indimenticabile Mia Martini, grandissima interprete dotata di una delle voci più particolari del panorama musicale moderno del nostro Paese. Alla stesura della sceneggiatura del film ha contribuito anche Loredana Bertè, sorella di Mimì. Oltre alla Rossi nei panni dell'indimenticabile Mimì, il biopic gode anche della partecipazionie di Maurizio Lastrico, Lucia Mascino, Dajana Roncione, Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniele Mariani, Francesca Turni, Fabio Coniglio, Gioia Spaziani, Duccio Camerini, Simone Gandolfo, Corrado lnvemizzi, Edoardo Pesce, oltre alla regia di Riccardo Donna.



Il film è anche uscito in oltre 200 sale cinematografiche il 14, 15 e 16 gennaio. Serena Rossi, dopo aver dato vita al ricordo della cantante scomparsa a Tale e quale Show, torna a vestirne i panni con un’interpretazione sensibile ed emozionante: “Ho cercato di non imitare l’artista ma di trovare la sua anima. Loredana Bertè? Mi ha abbracciata e mi sono sciolta in lacrime“, ha raccontato l’attrice napoletana. “Questo sì che è un omaggio a Mimì, se fosse qui ne sarebbe molto fiera. Ne sono convinta” ha poi commentato la stessa Bertè.

