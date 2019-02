Fin da piccola Elisa manifesta interesse verso varie forme d’arte, dalla danza, alla pittura, alla scrittura di brevi racconti ma è nella musica che il suo talento trova il modo naturale di esprimersi e già all’età di undici anni inizia a scrivere i primi testi e le prime melodie. Durante l’adolescenza lascia la scuola subito dopo la terza media e per tre anni lavora come parrucchiera presso il salone della madre.

Questo lavoro, insieme alle esperienze in studio come corista e alle serate di pianobar nel fine settimana permettono ad Elisa di poter seguire e pagarsi le lezioni di pianoforte e di dizione. La passione per la musica è forte, la voglia di condividerla diventano un desiderio bruciante e così Elisa comincia ad esibirsi con gruppi di vario genere: suona il basso in un gruppo noise-punk, la chitarra in un altro dalle sonorità britpop (a la Blur, Charlatans, Verve), canta per due anni in un'orchestra swing (standard jazz e swing) e in un gruppo rock blues che proponeva tra gli altri pezzi di Dylan, Van Morrison e Cat Stevens.









All'età di sedici anni un suo demo viene consegnato a Caterina Caselli che, colpita e affascinata, ne intuisce il potenziale e offre ad Elisa un contratto discografico. Nei mesi successivi prende un volo per gli Stati Uniti dove vive per tre mesi a Berkeley, in California. Lì lavora con Corrado Rustici al suo primo disco. In Italia ha ottenuto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale: dal Festival di Sanremo nel 2001 con il brano Luce ai 14 Wind & Music Awards, fino al Festivalbar. Tra gli altri numerosi riconoscimenti c'è anche un MTV Europe Music Award. Nel 2013 il brano Ancora qui, scritta da Elisa e composta da Ennio Morricone, ha fatto parte delle settantacinque canzoni tra cui sono state scelte quelle candidate all'Oscar alla miglior canzone originale.









Brani come ''Luce (tramonti a nord est)'', ''Eppure sentire'', Ti vorrei sollevare'', ''Broken'' e ''Gli ostacoli del cuore'' sono entrati nella storia della musica italiana. Il singolo 'Luce (tramonti a nord est)', che nel 2001 vince il festival di Sanremo, è ancora considerato il pezzo di maggior successo della cantante friulana. Elisa ha esordito e per tanti anni ha cantanto soltanto in inglese. Una curiosità: nel 1992 ha partecipato al programma di Fiorello Karaoke (qui il video).







Il matrimonio per Elisa Toffoli è arrivato nel 2015. È convolata a nozze col chitarrista della sua band Andrea Rigonat. La cerimonia si è tenuta a Grado ed erano presenti moltissimi amici della cantante, tra cui Tiziano Ferro, Luciano Ligabue e Emma Marrone. La coppia ha avuto due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nato nel 2013. Elisa Toffoli è nata a Trieste il 19 dicembre 1977 (Sagittario). È cresciuta a Monfalcone e ora risiede a Ronchi dei Legionari (Gorizia). È alta 163 centimetri e pesa 58 chili. In 20 anni di carriera ha venduto oltre 3,5 milioni di dischi riscuotendo successo anche in Europa e in Nord America.

