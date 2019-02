Serena Rossi è un’attrice, cantante e conduttrice italiana. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è datato 2003, quando entra a far parte del cast della soap opera in onda su Rai Tre Un posto al sole. È proprio il ruolo di Carmen Catalano, interpretato a periodi alterni, che dà a Serena Rossi la popolarità e infatti poi quando nel 2005 torna in teatro lo fa da protagonista: recita, infatti, nel musical ‘Mal’aria’, scritto e diretto da Bruno Garofalo. Un vero trampolino di lancio, perché poi inizia a ottenere piccoli ruoli in diverse serie televisive fino a farsi spazio tra i protagonisti.

Nel 2007 la Rossi è nel cast della fiction di successo 'Il commissario Montalbano' e l'anno successivo è tra i protagonisti di 'Ho sposato uno sbirro'. Nel 2011 recita nella serie 'Che Dio ci aiuti' accanto ad Elena Sofia Ricci e l'anno successivo interpreta il ruolo della cattiva Anita Cescon in 'R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti'. Contemporaneamente la Rossi debutta al cinema con 'Al posto tuo' e 'Troppo napoletano', ma è la televisione il suo vero palcoscenico.









Non solo attrice, anche cantante (il suo primo lavoro discografico, un EP intitolato Amore che, raccolta di 5 brani folk tratti da Un posto al sole, è uscito nel 2006) e doppiatrice (nel 2013 presta la sua voce ad Anna nel film d'animazione Disney 'Frozen – il regno di ghiaccio'). Tornnado alla tv, nel 2014 Carlo Conti vuole Serena Rossi tra le protagoniste di 'Tale e Quale Show', che alla fine vince grazie alla sua splendida voce. Nel 2017 ritroviamo Serena sul set de 'Il coraggio di vincere' e, parallelamente alla carriera di attrice, oltre a dedicarsi al doppiaggio la Rossi conduce anche diversi programmi.









Sempre nel 2017 è a Serena Rossi che viene affidato il compito di sostituire temporaneamente Caterina Balivo, che era in maternità, alla guida di 'Detto Fatto' e il mese successivo è la protagonista dello show del sabato sera Celebration di Rai 1, accanto a Neri Marcorè. Nel 2018 Serena Rossi duetta al Festival di Sanremo con il brano 'Custodire' insieme a Renzo Rubino e l'anno dopo torna sul palco dell'Ariston come ospite per celebrare Mia Martini e i 30 anni di 'Almeno tu nell'universo', cantata da Mimì sullo stesso palco nel 1989. È Serena, infatti, a interpretare la famosa cantante nel film per la tv 'Io sono Mia'.







Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto 1985 sotto il segno zodiacale della Vergine. È alta circa un metro e sessantotto centimetri e pesa sui sessanta chilogrammi. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2008 incontra l’uomo della sua vita, l’attore Davide Devenuto, sul set di ‘Un Posto al sole’. Si frequentano per un po’ in segreto e poi escono allo scoperto, ma nel 2013 una crisi li tiene distanti per un anno circa. Poi “un giorno ci siamo incontrati per caso alla stazione – ha raccontato l’attrice – È bastato uno sguardo, ci siamo detti a vicenda: ‘Sapevo che ti avrei rivisto’. Lì ho capito che era lui quello giusto. Ci siamo messi a chiacchierare, siamo usciti a cena e timidamente tra di noi è ricominciata”. Nel 2016 Serena e Davide, che non si sono più lasciati, sono anche diventati genitori di Diego.

