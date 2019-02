Brutti momenti a L’Eredità. Nella puntata di giovedì 7 febbraio 2019 il campione in carica Diego Fanzaga è “crollato”. Non ce l’ha fatta e, al triello, è stato sconfitto. E pensare che sui social il pubblico si era scatenato in affermazioni piuttosto “pesanti”. In tanti avevano detto che Diego fosse il favorito e che fosse avvantaggiato dalla produzione. Le domande che capitavano a lui, forse era solo un caso, sembravano sempre più facili delle domande fatte ai suoi avversari. E il pubblico ha fatto due più due.

Qualcuno ha persino ipotizzato che i dilatatori che il docente di lettere in carriera che ha fatto innamorare mezza Italia portava nelle orecchie fossero gli auricolari attraverso i quali la produzione suggeriva le risposte. La voce è rimbalzata sui social e Diego, che è un vero gentleman, invece di rispondere arrabbiato, ha postato su Facebook un video che lo ritrae mette dell’olio di jojoba sui suoi dilatatori. Continua a leggere dopo la foto









Ovviamente un gesto ironico per mettere una pietra sopra quella polemica sciocca. Grazie a Diego Fanzaga, L’Eredità ha avuto un picco di ascolti e in tanti avevano ipotizzato che sarebbe rimasto campione ancora per un bel po’. Sai, quando un concorrente giova allo share… E invece non è andata così. E anche Diego, che sembrava imbattibile, è stato battuto. Peraltro da due concorrenti che non sembravano granché preparati… Continua a leggere dopo la foto









Il pubblico ci è rimasto molto male. Ormai Diego era diventato uno di casa. Però ci ha lasciati. Via, non facciamola tragica, però, Arriverà prima o poi un suo degno sostituto. A parte la delusione del pubblico, dopo la sconfitta di Diego, eliminato da Carmine e Ivania al triello, in Rai ha iniziato a circolare un vero e proprio terrore… Terrore riassunto da un telespettatore: “Domani il programma avrà il 3/5% di share in meno…”. Continua a leggere dopo la foto





Sarà vero? Non si sa. Però in Rai hanno iniziato a pensare al peggio. Hanno pensato: “Ma allora era davvero Diego che teneva alti gli ascolti della trasmissione! Non è che abbiamo sbagliato tutto?”. Beh, ormai quel che è fatto, è fatto. E indietro non si torna. Una cosa è certa: Diego ha lasciato un vuoto enorme tra il pubblico. Ora, giustamente, Insinna trema…

“Ecco come gli suggeriscono le risposte”. L’Eredità, pesanti accuse a Diego

fbq('track', 'Gossip');