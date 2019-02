Imbarazzo a Masterchef: Barbieri becca il concorrente e lo ‘distrugge’ davanti a tutti

A Masterchef, edizione numero 8, il meccanismo è sempre lo stesso. La novità di quest’anno è l’arrivo di un nuovo giudice. Dopo Carlo Cracco e Antonia Klugmann, c’è lo chef Giorgio Locatelli con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Siamo ancora agli inizi, il cooking show in onda su Sky Uno è solo alla quarta puntata, e gli aspiranti chef in gara hanno ancora tanti piatti da cucinare per stupire i giudici, ma qualcuno, suo malgrado, si è già distinto.

Ci sono stati attimi di forte imbarazzo per Alessandro, che ha commesso un grave errore durante la preparazione di una pietanza ed è stato prima pizzicato e poi ripreso da Barbieri. Un gesto inqualificabile in cucina, quello del concorrente 33enne di Lodi: l’aspirante cuoco ha assaggiato ciò che aveva in pentola utilizzando lo stesso cucchiaio con cui poi ha continuato a mescolare. E no, non si fa e sicuramente dopo quella strigliata non accadrà più. (Continua dopo la foto)









Assaggiare in cucina va bene e, anzi, è fondamentale, come ripetono spesso i giudici ai concorrenti di MasterChef, ma poi la posata usata va cambiata. Roba che si sa, via, quando ci si mette ai fornelli. Ma forse Alessandro si è fatto prendere dalla fretta (i minuti sono davvero contati e pochi a MasterChef) e dall’emozione. In ogni caso il comportamento del 33enne è stato intercettato da Bruno Barbieri, che non gliel’ha fatta passare liscia. (Continua dopo la foto)









Lo chef ha beccato Alessandro mentre riutilizzava il cucchiaio con cui aveva appena assaggiato la pietanza che stava preparando e gliel’ha fatto notare di fronte alle telecamere. “Non è igienico”, gli ha detto davanti a tutti facendolo diventare piccolo piccolo. Poi, per ribadire il concetto, lo chef ha anche condiviso una gif su Twitter che lo mostra mentre continua a ripetere l’osservazione fatta ad Alessandro. Ma anche il pubblico da casa si è accorto di quel gesto poco pulito. E si è scatenato. (Continua dopo foto e post)







“Orrore quando assaggiate e il cucchiaio lo rimettete in pentola”, ha scritto una telespettatrice su Twitter, mentre un’altra ha osservato che ad Alessandro “mancano le basi proprio”. Come sempre però c’è pure chi trova le reazioni del pubblico e Barbieri un tantino esagerate: “Non per dire ma Alessandro ha solo avuto la sfortuna di essere beccato, perché tutti rimettono in pentola il cucchiaio con cui assaggiano”.

