Per Loredana Bertè si è alzato in piedi tutto l’Ariston: un minuto di applausi al termine dell’esibizione di ‘Cosa ti aspetti da me’, il barano con cui è in gara al Sanremo. Ed è stata la prima standing ovation della platea per un concorrente del Festival della Canzone italiana. Poi la cantante è stata raggiunta sul palco da Claudio Bisio, che le ha consegnato i coloratissimi fiori sanremesi. “Grazie, vi amo”, ha detto emozionata la Bertè, che è alla sua undicesima partecipazione al Festival.

Non c'è storia: ha 'travolto' il pubblico sin dalla prima esibizione, quella della serata inaugurale. Ha lasciato tutti senza parole con la sua energia e il suo stile esuberante. I suoi look appariscenti, provocatori e sopra le righe rimasti impressi nella mente di tutti, quest'anno a pochi giorni dall'inizio della kermesse Loredana aveva annunciato che si sarebbe lasciata alle spalle gli eccessi, facendo curare l'armadio da Gianluca Saitto. Ma è riuscita lo stesso a farsi notare con la sua stravaganza.









Per le prime due sere, la Bertè ha sfoggiato lo stesso minidress che lasciava le gambe in mostra. Gambe perfette che hanno subito scatenato una reazione social: "Anche io voglio quelle gambe a 68 anni", "Gambe top", "Dicci il tuo segreto per avere quelle gambe alla tua età", "Applausi per quelle gambe", si leggeva su Twitter durante la sua performance. Ma i telespettatori più social hanno poi posto l'accento su un altro dettaglio che non è potuto sfuggire al pubblico.









Nelle esibizioni che abbiamo visto, infatti, la Bertè non ha rinunciato a un accessorio molto particolare e decisamente inusuale per chi sta su un palcoscenico: una borsetta a tracolla. "Che cosa avrà voluto prendere da lì?", si sono chiesti in molti mentre una delle leggende della musica italiana presentava il suo inedito 'Cosa ti aspetti da me'. Dettaglio di stile? Un accessorio per arricchire l'outfit? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, no.







È un bodypack, cioè il trasmettitore a cui solitamente vengono collegati i microfoni. Di solito lo si attacca all’abito e lo si tiene all’interno della gonna o del pantalone, ma forse alla Berté stava scomodo e ha deciso di portarlo in una pratica e originale borsetta. Lo ha confermato anche l’esperto di moda Giovanni Ciacci a Detto Fatto. Questione di comodità, dunque, e non di stile ma è innegabile che con quell’accessorio che Loredana abbia solleticato la curiosità del pubblico. Chissà se poi al suo interno aveva messo altri oggetti, magari le chiavi del camerino.

Sanremo 2019. Loredana Bertè, è successo durante la sua esibizione all’Ariston