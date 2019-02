C’è stata una crisi, l’hanno attraversata. Anna Tatangelo adesso la canta al Festival di Sanremo 2019, dove martedì 5 febbraio ha debuttato da veterana (è l’ottava volta). Lei e Gigi D’Alessio, è ufficiale ormai, sono di nuovo coppia. Cinquant’anni lui, 32 lei, stanno insieme da 14, quando la loro relazione dava scandalo per la differenza d’età e per il matrimonio pregresso del cantante napoletano (con Carmela Barbato). Insieme hanno avuto un figlio: Andrea.

Anna torna all'Ariston per la settima, a sette anni di distanza dall'ultima partecipazione, quando si piazzò al nono posto con il brano "Bastardo". La prima, nel 2002, quando a soli 15 anni vinse nella categoria Giovani con "Doppiamente fragili". Nel mezzo sei album e tanti singoli di successo.









La cantante è in gara con "Le nostre anime di notte", una canzone che parla di un amore finito attraverso le parole di una donna nei confronti del suo ex. Il brano anticipa il nuovo album in uscita di Anna Tatangelo, "La fortuna sia con me". La cantante di Sora è tornata sul palco nella terza serata del festival della canzone italiana. Ma è il look dell'interprete ad attirare l'attenzione del web. Anna ha scelto una piega "effetto bagnato" e i commenti degli utenti su Twitter sono arrivati a pioggia.









Alla prima serata di Sanremo 2019 si è presentata in un semplice tubino con nido di tulle arroccato sulla spalla che avrebbe dovuto lasciare tutti a bocca aperta. Questa sera ha decisamente stupito con un minidress super grintoso verde e maculato; Tatangelo non si è risparmiata in fatto di stile: l'abito monospalla valorizza al massimo la sua silhouette invidiabile, così come la cintura in vita.







Ma è stata l’acconciatura a non convincere troppo. E il popolo del web, come si sa, non ci è risparmiato con commenti ironici. «Non ha fatto in tempo ad asciugarsi i capelli», scrivono. «Dite alla Tatangelo che i gavettoni si fanno d’estate». E ancora: «Non funzionava il phon quando l’hanno pettinata?». Neanche il look di Anna Tantangelo convince il popolo del web che commenta: «Sotto zero». Ma c’è anche chi la promuove: «Anna Tatangelo è solo bona».

