Che fine ha fatto Suor Cristina? La religiosa era divenuta una star dopo aver partecipato a The Voice of Italy qualche tempo fa e, dopo aver trionfato nel programma grazie a J Ax, è scomparsa per un lungo periodo dalla televisione. Era il 2014 quando Suor Cristina comparve per la prima volta sugli schermi tv cantando “No one” di Alicia Keys, da allora ne ha fatta di strada e ha raggiunto il sogno di diventare una cantante.

Durante la finale del programma cominciò a circolare il suo inedito scritto da Neffa: Lungo la riva. Purtroppo il singolo non incontrò però un grande favore di pubblico e le vendite rimasero basse. Dopo il trionfo il 10 novembre 2014 uscì Sister Cristina pubblicato dalla Universal e anticipato dal singolo Like a Virgin. Anche lì ascolti e vendite non proprio da urlo. Fra i brani più discussi del disco c’è stata la cover di “Like a Virgin” grande successo di Madonna. Il 18 dicembre 2014 venne pubblicato in Francia il secondo estratto dell’album Blessed Be Your Name. (Continua a leggere dopo la foto)









Nello stesso giorno la SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) certifica il disco d’oro conquistato in Francia. E non solo l’Europa si misurò con il fenomeno di costume. L’11 marzo 2015 Suor Cristina pubblicava in Giappone, Sister Cristina. Dal 10 agosto 2016 torna in Italia dove è protagonista dello spettacolo Titanic – Il musical. Insomma, la strada musicale di Suor Cristina, pur non avendo brillato in campo prettamente discografico, almeno in Italia, è parsa reinventarsi in altri ambiti di intrattenimento. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2019 arriva la grande occasione. Come riporta il sito BitchyF.it Suor Cristina è sbarcata negli Stati Uniti d’America nel nuovo programma ”The World’s Best” (la prima puntata è stata vista da 23 milioni di telespettatori). Suor Cristina ha cantato ”Born This Way” di Lady Gaga, davanti a RuPaul, che è uno dei giurati e all’attrice Drew Barrymore. Per lei è stato un tripudio di applausi. Il pubblico americano ha adorato la sua l’esibizione e i social si sono scatenati con commenti e video. Insomma, per suor Cristina è stato un vero successo. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel frattempo la religiosa ha anche trovato il tempo di rinnovare i suoi voti, ribadendo come la fede in Dio sia comunque sempre al centro della sua vita, cosa che Suor Cristina ha sempre ribadito durante la permanenza nel reality ”The Voice of Italy” : “La mia vocazione è al centro di tutto – ha spiegato -, non potrei tradire l’alleanza eterna che ho stretto con Dio per la musica, perché è lui che me l’ha donata”.

C’è posta per te: chi è il super ospite di Maria De Filippi, mai visto finora in uno studio tv