Piaccia o no il genere, ‘C’è posta per te’ è un successo incredibile. Lo dicono i numeri, i dati di ascolto. La quarta puntata del programma di Maria De Filippi ha infatti raccolto davanti al piccolo schermo ben 5.735.000 spettatori pari a uno straordinario 29.1% di share battendo, ancora una volta, la concorrenza. ‘Ora o Mai più’, lo show in onda su Raiuno e condotto da Amadeus, si è fermato a 3.267.000 spettatori pari al 16.5% di share. Un miglioramento rispetto alla settimana precedente, ma è evidente che resta molto ampia la forbice rispetto al programma di Canale 5, che fa uno share quasi doppio di quello del varietà Rai.

‘C’è posta per te’ va forte perché coinvolge il pubblico, lo emoziona, lo fa piangere con le storie raccontate (magistralmente) da Maria. Storie di tradimenti, litigi e ricongiungimenti familiari ma anche, più semplicemente, di sorprese organizzate con la complicità degli ospiti vip che ogni sabato fanno anche divertire i telespettatori, non solo commuovere. (Continua dopo la foto)









Ogni sabato sera lo studio di ‘C’è posta per te’ accoglie nomi di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e del cinema. Anche internazionali. La prima puntata, per dire, è stata arricchita dalla presenza di Ricky Martin. Ma sono tantissimi gli ospiti che in quasi vent’anni (già, la trasmissione tanto amata dal pubblico va avanti dal 2000) si sono seduti sui divanetti bianchi, davanti alla famosa busta. (Continua dopo la foto)









Tra gli altri, nelle ultime settimane abbiamo visto entrare in studio Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, i calciatori Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli, Al Bano e Romina, Claudio Amendola, Giulia Michelini e Marco Bocci e Mauro Icardi e Wanda Nara. Ma le sorprese non sono finite qui. Anzi, sono appena cominciate dal momento che la trasmissione farà compagnia al pubblico fino a marzo. (Continua dopo la foto)







Chi vedremo prossimamente? Rullo di tamburi, perché stando all’anticipazione diffusa sulle pagine del settimanale Chi, Queen Mary porterà in tv un personaggio che mai fino ad ora aveva fatto il suo ingresso in uno studio televisivo italiano. Pronti? Nella rubrica ‘Chicche di Gossip’ è annunciato Mario Balotelli come prossimo ad arrivare sugli schermi del programma leader di ascolti. Una presenza eccezionale quella del calciatore perché, come detto, quella a ‘C’è posta per te’ è la prima in uno studio tv. Altra indiscrezione: mittenti dell’invito sono i comici Pio e Amedeo, che faranno una grande sorpresa ricca di colpi di scena al loro amico.

