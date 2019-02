Un po’ tiepido questo Sanremo, anche se è appena iniziato. La 69esima edizione del Festival della Canzone italiana non è partita proprio in quarta. La serata inaugurale ha registrato meno ascolti del 2017, quando sul palco c’erano Carlo Conti e Maria De Filippi, e pure meno del 2018, quando gli spettatori hanno assistito al debutto di Claudio Baglioni come direttore artistico. In soldoni, la prima serata di Festival ha raggiunto il 49,5% di share, raccogliendo davanti alla tv 10.086.000 telespettatori.

L’anno scorso, invece, Sanremo iniziò dal 51.4% e dal 55.4% appannando il successo di tutte e tre le edizioni di Conti, che raggiunsero alla prima puntata il 49.34% (11.767.000 spettatori) nel 2015, il 49.5% (11.134.000 spettatori) nel 2016 e il 50.4% (11.374.000) nel 2017. Ci sono stati problemi di audio e inconvenienti tecnici in teatro, ma il pubblico ha notato anche uno scarso feeling e poca sinergia tra i conduttori, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, e siparietti meno divertenti del solito. (Continua dopo la foto)









E poi i vestiti, argomento cardine quando si parla di Festival di Sanremo. Tiepida anche la scelta della Raffaele. Elegantissima sin dal primo ingresso all’Ariston, ma forse il pubblico si aspettava abiti da sogno. Lei, che ha un fisico spettacolare, gambe chilometriche e un sorriso e una simpatia travolgenti poteva osare di più, hanno scritto molti utenti sui social. Ha optato per uno stile ricercato, minimal, mai sopra le righe, ma sul palco dell’Ariston piacciono anche i colori, non solo il nero. (Continua dopo la foto)









Tanto, tanto nero. Spezzato al massimo da un tocco di bianco (come nel primo abito, sempre di Armani Privé) o da sprazzi lucenti dei cristalli applicati o dagli strass sui sandali di Roger Vivier. Al punto che appena iniziata la seconda serata, sui social si è scatenata una specie di rivolta. Martedì sera la Raffaele ha sceso le scale con indosso un abito di nuovo nero, con un lungo strascico, morbido e col top accollato su cui spicca un cuore luminoso. Accanto a lei Bisio, anche lui in nero Armani e a quel punto i telespettatori più social sono esplosi. (Continua dopo le foto)





Funerale o Sanremo?

Basta con questo nero su Virgini Raffaele. #sanremo2019 — Chiara 🇮🇹 (@ChiaraaaaT) February 6, 2019

Virginia Raffaele non azzecca l'outfit anche stasera. I'm sorry my dear but you're up for elimination. #sanremo2019 — Dadda 🏳️‍🌈 (@iamdavehumphrey) February 6, 2019



Sui social in tanti hanno criticato la scelta del look fatta per i due conduttori al fianco di Claudio Balgioni, entrambi vestiti di nero “come a un funerale”. Ma le attenzioni si sono concentrate soprattutto sul look (firmato Schiaperelli) della Raffaele. Un look sobrio ed elegante che il pubblico non apprezza. Ancora una volta fin troppo castigato per Sanremo, si sono lamentati gli utenti. “Vestito tristino” twitta qualcuno, “I suoi look sono abbastanza noiosi”, sostiene un altro utente. “Adoro Virginia Raffaele ma per ora i suoi look sono stati abbastanza noiosi e banali, spero in un miglioramento”. Insomma, la seconda serata è partita così, non proprio al massimo. Tutti amano Virginia Raffaele, molto meno le sue scelte di stile per le serate sanremesi.

“Salutiamo i Casamonica”. Gaffe di Virginia Raffaele sul palco di Sanremo. Subito polemica