“Ecco come gli suggeriscono le risposte”. L’Eredità, pesanti accuse a Diego

Ormai lo conoscono tutti: Diego Fanzaga è la nuova stella de L’Eredità. Il giovane docente di lettere in carriera ha fatto breccia nel cuore del pubblico non solo per la sua bravura, ma anche per la sua faccia da bravo ragazzo e per i suoi modi pacati. Le ragazze, poi, hanno proprio perso la testa per lui perciò, quando Flavio Insinna, a fine puntata, qualche giorno fa, ha invitato la fidanzata del campione a salire sul palco, la delusione è stata enorme… Si sapeva che il campione fosse fidanzato, ma un conto è immaginare la sua ragazza, un conto è vederla. Sì, tutti ci sono rimaste male.

È bello, è sexy, è affascinante, è bravo e ora è anche ricco. Praticamente Diego Fanzaga è l’uomo perfetto. Diego ha vinto la ghigliottina il 28 e il 31 gennaio e il 3 febbraio e, finora, ha già incassato un montepremi di 162.000 mila euro. Non sono mancate però le polemiche nei suoi confronti. Perché il pubblico, per dire, ha notato che le domande di Diego sono sempre più facili di quelle degli altri concorrenti. Continua a leggere dopo la foto









Un esempio? “Come si chiama il segmento che unisce due punti di una circonferenza e passante per il centro?” è una delle domande fatte a Diego. Al concorrente, nello stesso round, è stato chiesto il “nome della prima vertebra cervicale. Insomma, le domande, almeno in questo caso, non sono proprio bilanciate… Noi non vogliamo dire nulla, però chi guarda la trasmissione saprà dire se questo è vero oppure no. In rete, per esempio, sono tanti quelli che sospettano che il giovane goda dell’aiuto del programma. Continua a leggere dopo la foto









Qualcuno addirittura ha ipotizzato che nei dilatatori che il ragazzo porta alle orecchie si nascondano auricolari con cui può restare in contatto con la regia. “Ma non potrebbe essere che Diego dentro i dilatatori abbia degli auricolari per mezzo dei quali gli vengono suggerite le risposte??” si legge su Twitter. Ma il campione non ha dato peso a quelle chiacchiere, anzi, ha postato su Instagram un video nel quale mette dell’olio sui dilatatori… Continua a leggere dopo la foto





+++VIDEO RIVELAZIONE+++ Diego viene beccato a spalmarsi le ricetrasmittenti sui dilatatori!!! Ekko perké vince sempre!!1! Pubblicato da Diego "Il prof" Fanzaga su Domenica 3 febbraio 2019



Chissà se Flavio Insinna o la Rai replicheranno alle accuse. In giro si dice anche che Diego rimarrà campione ancora per un po’ visto che, da quando c’è lui, la trasmissione ha avuto un picco di ascolti. C’è da dire che il pubblico del quiz aveva già ‘protestato’ quando, in occasione delle puntate del 24 e del 25 dicembre, l’allora campionessa Viviana Filomena aveva portato a casa una cifra importante rispondendo a domande del gioco finale ritenute dal web troppo semplici.

L’Eredità, la fidanzata del campione Diego Fanzaga in studio

