La seconda puntata del Festival di Sanremo 2019 si apre con un elegantissimo (l’abito è di Ermanno Scervino) Claudio Baglioni che canta il brano “Noi No”. Virginia Raffaele in Schiaparelli con piccolo strascico (e con un doppio cuore sullo scollo che dedica agli altri due conduttori), e Claudio Bisio in giacca da smoking in velluto raggiungono il cantante e così si apre ufficialmente il secondo appuntamento con il festival della canzone italiana.

Dodici i cantanti in scaletta per la seconda serata del festival: Achille Lauro, Einar, Il Volo, Arisa, Nek, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Ghemon, Loredana Bertè, Paola Turci, Negrita, Federica Carta e Shade. Un susseguirsi di ballate, di canzoni rock e super ospiti che hanno emozionato il pubblico dell'Ariston e quello a casa. Una splendida Fiorella Mannoia, un energico Marco Mengoni, che in questi anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo di spicco nel panorama musicale italiano.









Sul palco dell'Ariston sono saliti anche Renato Cocciante e Michelle Hunziker. Secondo gli esperti quella di ieri il trio Baglioni-Bisio-Raffaele è apparso subito più sciolto e la conduzione è risultata meno ingessata rispetto a quella di apertura. A colpire il pubblico della rete è stata l'errore di Arisa durante la sua esibizione. La cantante si è scordata una parte del testo ('dei tanti giuramenti') del suo pezzo ed è sembrata innervosita, ma dopo il gesto di stizza si è subito ripresa ed è tornata in carreggiata.









Dopo una partenza perfetta la cantante, molto presa dalla forza che il brano riesce a suggerire, si è inceppata e per un momento si ha avuto il timore che non riuscisse più ad andare avanti. Per fortuna dopo un attimo di silenzio e di sconforto Arisa si è ripresa alla grande ed è riuscita a finire l'esibizione con un enorme "grazie" al pubblico di Sanremo 2019.







"Dieci anni fa, quando nel 2009 tutto è iniziato qui al Festival di Sanremo con Sincerità l'ho fatto dentro una leggerezza e una voglia di ritmo che erano un perno fondamentale. Poi . ha raccontato la cantante pochi giorni fa a vanity Fair – mi sono persa per strada. Ora me le sono andate a riprendere". Secondo il popolo del web, i brani di Arisa, Achille Lauro, Boomdabash e Ultimo sarebbero dei plagi. Clicca qui per guardare il video

