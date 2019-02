“Ma avete visto il suo viso?!”. Bisio, quasi nessuno ha notato quel particolare

La prima puntata della 69esima edizione del Festival di Sanremo è iniziata con un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti. Da casa non tutti i telespettatori hanno notato una cosa che riguarda Claudio Bisio. La giacca sì, quella l’hanno notata tutti. Ma non è quello. Il look di Claudio Bisio, però, non è passato inosservato. In tanti si sono scatenati sui social per commentare gli abiti scelti dal conduttore: “A Bisio hanno messo un divano al posto della giacca”, ha scritto qualcuno.

E ancora: “La giacca di Bisio è qualcosa di veramente imbarazzante” ha scritto un altro. “Bella la giacca di Bisio con le luminarie di Sant’Agata” ha scritto ironico un altro telespettatore. “La giacca di Bisio è da denuncia” ha tuonato un altro utente. Insomma, il look non proprio sobrio di Claudio Bisio non è stato per niente gradito. “Un minuto di silenzio per quel povero divano anni ’50 che è stato scuoiato per realizzare la giacca di Bisio”, è un altro dei commenti. Continua a leggere dopo la foto









Ma c’è un altro dettaglio che il pubblico più attento ha notato. Sapete quale? Claudio Bisio, nella puntata inaugurale del Festival, aveva gli occhi lucidi. E anche in questo caso, la cosa è stata commentata sui social: “Ma avete visto i suoi occhi?”. “Cucciolo”, cinguetta Mario Manca, giornalista di Vanity Fair. Qualcuno ipotizza che quelle lacrime siano dovute all’emozione. Ma c’è chi la pensa in modo meno poetico. Continua a leggere dopo la foto









“Ma no, avrà l’influenza. È in giro”, scrive uno. “Etciù”, aggiunge un altro. “Avrà la febbre”. Poi c’è chi invece ironizza: “Sarà stato il luccichio della sobria giacca”. A ogni modo, qualunque sia la ragione, Claudio Bisio ha iniziato il suo Festival con gli occhi lucidi… Lo avevate notato anche voi? Che cosa ne pensate? Sarà l’emozione o l’influenza come ha ipotizzato qualcuno? Nella prima puntata del Festival che lo ha visto protagonista insieme a Virginia Raffaele e a Claudio Baglioni, a Bisio è successo anche altro. Continua a leggere dopo la foto





Claudio Bisio, come tutti avrete visto, ha fatto una tremenda gaffe con Andrea Bocelli. Prima dell’uscita di scena del cantante che si è esibito insieme al figlio (bravissimo e bellissimo), come ha notato il giornalista Domenico Naso: “Bisio che fa ciao con la mano a Bocelli senza dire ‘CIAO’ è il vincitore della serata. Chiudete il televoto”.

