Pino Daniele, all’anagrafe Giuseppe, nasce a Napoli il 19 marzo 1955, in un sottoscala di “Vico foglie a Santa Chiara”. È il primo di sei figli, ma lui, a causa dei problemi economici dei genitori, vivrà con due zie Lia e Bianca. Zie che lo accudiscono e lo avviano allo studio. Poi l’amore per la musica, che nel corso della sua vita lo consacrerà tra i più grandi. Pino Daniele è sicuramente uno dei personaggi che a Napoli non dimenticheranno mai.

A soli diciotto anni ha scritto quello che poi è diventato una sorta di inno ufficioso della città, quel 'Napule' è che da quando è stata pubblicata non hai mai smesso di risuonare per le vie della città e nei cuori degli abitanti. Dalla morte del cantante sono passati 4 anni. Era il 4 gennaio del 2015 quando un malore lo colpisce mentre si trova nella sua casa di Orbetello. Il musicista napoletano decide di recarsi in auto direttamente a Roma per raggiungere il suo medico di fiducia. Muore alla 22:45. Due sere dopo Piazza Plebiscito, gremita di gente, ricorda Pino cantando le sue canzoni.









Il cantautore napoletano ha lasciato una traccia indelebile nella vita dei suoi fan, figurarsi sui propri familiari. La figlia Sara, in modo particolare, non è mai stata reticente nel parlare della sua esperienza con la moglie del padre e sesso affida ai social i pensieri che lo riguardano. Uno degli ultimi è quello che lo ricorda nel quarto anniversario dalla morte. Sara, figlia avuta dalla seconda moglie del cantante, vive a Londra ed è una delle migliori amiche di Aurora Ramazzotti.









"Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso. Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l'uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre. Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni. Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo". La vita sentimentale di Pino Daniele è stata molto movimentata e oltre a Sara il cantante ha avuto quattro figli.







Il primo matrimonio è con una sua corista, Dorina Giangrande, che gli darà Alessandro e Cristina. Nel 1992 Pino si innamora della modella Fabiola Sciabbarrasi, conosciuta a casa di Massimo Troisi, con cui si sposa e va a vivere a Roma. Con lei arrivano Sara (1997), Sofia (2002) e Francesco (2008). Ma è Amanda Bonini l’ultimo amore di Pino. Con lei apre un ristorante in Toscana, e sarà proprio Amanda a stargli accanto nel giorno della morte.

